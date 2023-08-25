«Очередное набивание карманов». Нужен ли Новороссийску курортный сбор и на что потратить деньги — мнения жителей

В 2024 году еще пять населенных пунктов Краснодарского края присоединятся к программе курортного сбора. Среди них и Новороссийск. За то, чтобы включить его в программу, проголосовали депутаты Гордумы. Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека. Сбор распространяется на тех, кто останавливается в гостиницах, пансионатах, санаториях и других местах организованного отдыха. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова узнала у жителей Новороссийска, как они относятся к курортному сбору, считают ли его введение обоснованным и на что направили бы средства. «Из всех пляжей санитарным нормам соответствуют один или два» Сергей считает, что более актуален курортный сбор в средней полосе, в районе Золотого кольца, особенно в Ярославской области, где, по его словам, дорог нет совсем, а туристических мест предостаточно.

«Я поездил по разным городам России, наш не уступает по инфраструктуре. Много вопросов к коммунальщикам по поводу воды и канализации и, соответственно, санитарных норм. Сточных вод, питьевой и воздуха. Запах меркаптанов [сернистые аналоги спиртов, которые добавляют в природный газ, чтобы заметить утечку. В концентрациях, не превышающих предельно допустимые, их запах напоминает гнилую капусту — Юга.ру] уже почти везде, из всех пляжей санитарным нормам соответствует один или два», — считает Сергей. Мужчина не видит перспектив в сборе и уверен, что его мнение ни на что не повлияет. Вот на что он потратил бы эти деньги. «На очистку сточных вод и решение вопроса с перебоями воды, а также ужесточение контроля за этим. Также каким-то образом надо уменьшать предельно допустимую концентрацию вредных веществ. Чтобы становилось чище, а не воняло почти везде и купаться можно было на всех пляжах», — подытожил Сергей.

Мария не считает Новороссийск курортным, для неё это город-порт с грязным морем. «Сбор вижу очередным набиванием карманов. Если деньги всё же появятся, направила бы их на строительство тихого парка, так как ни одного такого нормального места отдыха в городе нет. Облагороженного, с большими деревьями, где реально можно погулять в тени, не вдоль дороги», — рассказала девушка. «Мог бы брать архитектурой, но за ней здесь не следят» Игорь считает, что раз люди едут в Новороссийск на отдых, то, наверное, нужно собирать деньги. Но для начала город стоит официально признать курортным. «В Новороссийске нет курортной инфраструктуры. Понятно, есть пляжи и море. Но все это есть также в Анапе и Геленджике, а эти города официально курортные и исторически заточены на отдых. Новороссийск мог бы брать архитектурой, но за ней здесь не следят», — считает Игорь. По определению Минтуризма, главный признак курорта — наличие природных лечебных ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат), которые благоприятно действуют на здоровье человека. Также курорты располагают инфраструктурой, необходимой для использования природных лечебных ресурсов, — местами для проживания, питания, лечения. Статус курорта для той или иной территории утверждает постановление исполнительной власти — федеральной, региональной или муниципальной.

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Новороссийск, Дом культуры на улице Советов © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Новороссийск, площадь Свободы © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Новороссийск, улица Новороссийской Республики © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Что касается перспектив развития Новороссийска как курорта, то мужчина их видит. По его словам, Новороссийск — недооцененный город в плане туризма. Но он не понимает, что можно предложить гостям. Море здесь не лучшее, потому что есть порт. Вечный запах нефти — то с КТК прольют, то на нефтебазе «Шесхарис». Он живет в районе, где практически постоянно пахнет нефтепродуктами. И там же находится большинство популярных пляжей. Игорь считает, что если развивать Новороссийск как курортный город, то для этого нужно что-то делать. Для начала минимизировать запах с нефтебаз и, конечно, развивать инфраструктуру.

По его словам, он три года назад просил провести маршрут от железнодорожного вокзала до автобусного. Никто ничего не сделал, хотя это очень выручило бы жителей. Предлагал пустить транспорт из 14-го микрорайона на ж/д вокзал или с улицы Видова, дома в центре города привести к историческому виду — ничего. «Если так разобраться, нам нечего предложить отдыхающим, нечем козырять. Единственная фишка — комплекс «Малая земля». Но его состояние тоже оставляет желать лучшего. Да и одним этим комплексом сыт не будешь. Город был губернским, в нем была жизнь и до войны. Старинную архитектуру бы довести до ума, но у нас на это нет денег. Получается, что Новороссийск — серый и унылый город. И грязный, конечно», — считает Игорь.

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Мужчина направил бы деньги на уборку улиц и ремонт исторических фасадов. Однако на это и без сбора должны выделяться средства из бюджета. «На самом деле, я вижу сбор как очередной налог для людей. Мне кажется, если делать ничего не будут, то мы вернемся к тому, с чего начинали — все пойдут в частный сектор без сервиса», — подытожил Игорь. В Краснодарском крае статус курорта имеют Сочи, Сириус, Анапа, Геленджик, Ейск, Горячий Ключ, Джубга, Небуг, Шепси, Новомихайловский, Тенгинское и Должанское сельские поселения.

Новороссийск, порт © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Новороссийск, порт © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Новороссийск, городской пляж © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Пахнет нефтью, пылью, канализацией» По словам Марии, в последние годы очень выросло число туристов, что существенно осложняет жизнь местным. Не хватает воды и электричества, их постоянно отключают. «Город бетонный, нет озеленения, порт в черте города автоматически вызывает опасение. Постоянно пахнет нефтью, пылью, канализацией. Нет объездных дорог, из-за этого летом пробки просто нереальные. Досуг максимально скромный. Новороссийск не готов встречать туристов в таких количествах, он не развит и не будет. Приезжих восторгает набережная города, эффектная, соглашусь, но вонь стоит жуткая», — рассказала Мария. По словам Марии, если в Новороссийске и введут курортный сбор, эти деньги не решат всех проблем.

«В море сливают буквально всё — канализация, нефтепродукты, бытовая химия. После всего указанного скажу, что брать с людей деньги за один красивый вид улицы Кутузова и «утюга» [комплекс «Малая земля» — прим. Юга.ру] не очень гуманно», — считает Мария. Бюджету Сочи за прошлый туристический сезон программа курортного сбора принесла 211 млн рублей. На эти средства в городе отремонтируют набережную.



В Геленджике депутат Алтухов рассказал о сделанном за счет курортного сбора в его избирательном округе: благоустроили общественную территорию, отремонтировали фонтан, установили туалеты на набережных и сделали скейт-парк; в Горячем Ключе местный парк оборудовали урнами и тренажерами; в Джубге благоустроили парковую зону; в Небуге открыли детскую площадку и отремонтировали освещение; в Новомихайловке поставили уличные фонари; в Шепси озеленили общественную территорию. По словам девушки, главные проблемы Новороссийска — незаконная застройка, отсутствие должного водо и- электроснабжения. Если город будут развивать в курортном направлении, то возведут массу помещений для досуга и отдыха, которые город не в силах обслужить. Приедут туристы, заплатят сбор, но помыться или побыть в прохладе под кондиционером не смогут, так как нет воды и часто отключают свет. «Получится несправедливо по отношению к отдыхающим. И вообще нужно быть отбитым, чтобы выбрать Новороссийск для отдыха. В воде максимальное количество химии, пляжи не облагорожены, вонь стоит нереальная — за что брать с людей деньги? Лично меня ужасает отдых в Новороссийске, сама предпочитаю выбираться на другие пляжи, так как своими глазами вижу город не через призму красивой набережной», — уверена Мария. По словам девушки, людям полюбилось Абрау-Дюрсо, что тоже территория обслуживания Новороссийска, но ситуация там с каждым годом всё хуже.

Абрау-Дюрсо © Фото Lagashev, ru.wikipedia.org

«В озеро со всех кафешек льется дерьмо. Не готов Новороссийск быть курортным, слишком сильно это вредит природе и местным, как бы ни хотелось предпринимателям сколотить состояние. Люди живут так, будто после их смерти ничего не будет», — возмущается Мария. Девушка считает, что в городе не умеют бережно обращаться с природой, а из-за потока туристов экологическая обстановка только ухудшается. По ее словам, Дюрсо и Широкая Балка еще как-то тянут на курортные зоны, поскольку там есть лагеря, санатории и базы отдыха. Остальные места — нет. В самом Новороссийске и его окрестностях много пляжных зон. Это пляж Алексино, центральный городской пляж, пляж «Нептун», пляж Суджукская коса, пляж у набережной Адмирала Серебрякова, пляж «Мыс Любви», пляж яхт-клуба «Русское море», пляж «Малая Земля», дикий пляж на мысе Пенай, пляж Барбарина, пляж Мысхако, пляж в Широкой балке, пляж в Южной Озереевке, пляж «Абрау Бич», пляж Дюрсо. «С приездом отдыхающих становится очень грязно» Валерия считает неправильным вводить курортный сбор в городе, который не имеет подобного статуса. А просто наличие береговой линии не дает такого права. «Мы все еще промышленный город и не отвечаем санитарным требованиям. Да, у нас есть такие места, как Широкая Балка, Абрау-Дюрсо и Южная Озереевка, но при этом городской пляж находится в бухте, качество воды которой никогда не было подходящим для купания», — рассказала Валерия.

Парк имени Фрунзе в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Парк имени Фрунзе в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Парк имени Фрунзе в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Парк имени Фрунзе в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой

Ей непонятно, почему людей привлекает Новороссийск как место отдыха. На постоянные пробки еще можно закрыть глаза, но здесь регулярно нет воды, а это жизненно важный ресурс. «Я не хочу, чтобы в будущем Новороссийск стал курортным, поскольку жить в городе с таким статусом некомфортно. С приездом отдыхающих становится очень грязно. Казалось бы, куда еще грязнее, но это факт. И это не вина управляющих компаний или отсутствие урн, а именно культура поведения туристов», — считает Валерия.

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По словам девушки, за последнее время Новороссийск стал больше похож на Геленджик: обилие кафе и ресторанов и раздающаяся из них громкая музыка. Всё это не располагает даже к банальным прогулкам по набережной. «Я бы потратила деньги на доведение до конца проекта Южный обход — объездная трасса между Мысхако и поселком Владимировка. Она очень нужна городу, но средства почему-то пока не находят», — подытожила Валерия. Южный обход Новороссийска собирались начать строить в 2021 году. Новая четырехполосная дорога протяженностью 26 км должна была разгрузить центр города от пробок. Позже сроки реализации проекта перенесли. Проектирование условно разделили на четыре этапа: от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейной; от улицы Шоссейной до кладбища Кабахаха; от кладбища Кабахаха до 13 микрорайона; от 13 микрорайона до памятника «Непокоренным». Андрей же считает целесообразным ввести в Новороссийске курортный сбор, потому что город хоть и не туристический официально, но находится в курортной зоне и по статистике прибрежных городов входит в пятерку самых посещаемых в летнее время. По его словам, Новороссийск не сильно уступает другим городам, имеющим официальный статус.

Стоянка большегрузов на въезде в Новороссийск © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

«Я часто езжу по работе в другие города на побережье, мне есть с чем сравнить. У нас хорошие пляжи и качественные отели. Предприниматели стремятся развиваться и делать отдых туристов комфортным. Также у нас есть масса других прекрасных мест для посещения — загородные комплексы, винодельни», — считает Андрей.