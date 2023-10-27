В Ставропольском крае увеличили штраф за неуплату курортного сбора в семь раз

Ставропольский край

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  • Железноводск © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    Железноводск © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Ставрополья в семь раз увеличили штраф для туристов, отказывающихся платить курортный сбор

В Ставропольском крае увеличили размер штрафа за отказ платить курортный сбор. Теперь его размер составляет 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Думы края.

«За отказ от уплаты курортного сбора неплательщика ждет штраф от 3500 до 4000 рублей. Такая мера распространяется только на отдыхающих, прибывших на Ставрополье из других регионов страны», — сказал председатель Думы Николай Великдань.

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Курортный сбор на Ставрополье взимается в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. Жители края от его уплаты освобождены.

Отметим, программа реализуется в Ставропольском крае с 2018 года. Курортный сбор в сутки составляет 100 рублей. В рамках федерального закона от него освобождены 19 категорий граждан. Ранее штраф за его неуплату составлял 500 рублей. 

По данным краевой Думы, за девять месяцев 2023 года курортный сбор оплатили 69,5 тыс. человек. Не стали его платить 587 туристов.

Ранее Юга.ру писали, что мэр Кисловодска хочет увеличить курортный сбор до 200 рублей в сутки. Деньги он предлагает направить на благоустройство всего города, а не только рекреационных зон. 

Курортный сбор Курорты и туризм

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