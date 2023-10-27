В Ставропольском крае увеличили штраф за неуплату курортного сбора в семь раз

Власти Ставрополья в семь раз увеличили штраф для туристов, отказывающихся платить курортный сбор

В Ставропольском крае увеличили размер штрафа за отказ платить курортный сбор. Теперь его размер составляет 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Думы края. «За отказ от уплаты курортного сбора неплательщика ждет штраф от 3500 до 4000 рублей. Такая мера распространяется только на отдыхающих, прибывших на Ставрополье из других регионов страны», — сказал председатель Думы Николай Великдань.

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