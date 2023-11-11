За 10 месяцев курортный сбор в Сочи составил 494 млн рублей

Власти Сочи сообщили о перевыполнении плана по курортному сбору на 20% в 2023 году

10 ноября замглавы Сочи Светлана Калинина рассказала в своем телеграм-канале, что за десять месяцев курортный сбор в Сочи составил 494 млн рублей. Город перевыполнил план на 2023 год на 20%.

По словам Калининой, эти средства пойдут на благоустройство набережных, скверов, парков и других общественных территорий.

«Уже выполнен муниципальный контракт по благоустройству входных групп в сквере «Влюбленных», завершаются работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс. Готовится документация на приемку работ по установке и монтажу малых архитектурных форм на общественных территориях Сочи, идет работа по обустройству пляжей системой видеонаблюдения», — поделилась вице-мэр курорта.

Напомним, что в Сочи хотят ввести курортный сбор для туристов, приезжающих в город на своем автомобиле.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае с 2024 года введут курортный сбор еще в пяти населенных пунктах. Среди них: Туапсе, Новороссийск и три поселения Мостовского района.