В Краснодаре запустили новогодние троллейбусы и трамваи. Публикуем расписание
Празднично украшенный электротранспорт вышел на маршруты Краснодара 15 декабря
Светящимися гирляндами будут украшать в день по одному трамваю Восточного и Западного депо, а также два троллейбуса депо №1 и №2. Они будут работать на всех маршрутах до 15 января.
«Мы хотим подарить позитивные эмоции жителям и гостям города. Нарядно украшенные трамваи и троллейбусы побывают на всех маршрутах электротранспорта Краснодара. График движения уже составлен», — сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачёв.
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Новогодние трамвайные маршруты:
№ 1: 19 и 28 декабря, 3 и 9 января;
№ 2: 17, 23 и 31 декабря, 7 и 14 января;
№ 3: 18 и 25 декабря, 1, 8 и 15 января;
№ 4: 20 и 29 декабря, 4 и 10 января;
№ 5: 21 и 30 декабря, 5, 11 и 15 января;
№ 6: 19 и 26 декабря, 2 и 9 января;
№ 7: 20 и 27 декабря, 3 и 10 января;
№ 8: 22 и 31 декабря, 6 и 12 января;
№ 9: 23 декабря;
№ 10: 15 и 24 декабря;
№ 11: 21 и 28 декабря, 4 и 11 января;
№ 12: 16 и 25 декабря;
№ 15: 15, 24 и 29 декабря, 5 и 12 января;
№ 20: 17 и 26 декабря, 1, 7 и 13 января;
№ 21: 16, 22 и 30 декабря, 6 и 13 января;
№ 22: 18 и 27 декабря, 2, 8 и 14 января.
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Новогодние троллейбусные маршруты:
№ 2: 16, 22 и 28 декабря, 3, 8 и 13 января;
№ 6: 17, 23 и 29 декабря, 4, 9 и 14 января;
№ 7: 18, 22, 26 и 30 декабря, 3, 7, 11 и 15 января;
№ 8: 18, 24 и 30 декабря, 5, 10 и 15 января;
№ 10: 19, 25 и 31 декабря, 6 и 11 января;
№ 12: 15, 19, 23, 27 и 31 декабря, 4, 8 и 12 января;
№ 13: 20 и 26 декабря, 1, 7 и 12 января;
№ 14: 16, 20, 24 и 28 декабря, 1, 5, 9 и 13 января;
№ 20: 17, 21, 25 и 29 декабря, 2, 6, 10 и 14 января;
№ 21: 15, 21 и 27 декабря, 2 января.
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