Светящимися гирляндами будут украшать в день по одному трамваю Восточного и Западного депо, а также два троллейбуса депо №1 и №2. Они будут работать на всех маршрутах до 15 января.

«Мы хотим подарить позитивные эмоции жителям и гостям города. Нарядно украшенные трамваи и троллейбусы побывают на всех маршрутах электротранспорта Краснодара. График движения уже составлен», — сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачёв.