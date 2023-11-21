В Краснодаре перед Новым годом ограничат проезд грузовиков

В Краснодаре с 18 по 31 декабря введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам города в дневное время

Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Наумов. Это сделали, чтобы снизить транспортную нагрузку и повысить пропускную способность дорог общего пользования.

Руководителям торгово-развлекательных центров, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, которые постоянно используют грузовые автомобили, рекомендуют работать ночью (с 22:00 до 06:00). А сотрудникам МВД — усилить контроль за соблюдением водителями ПДД, в том числе за нарушениями правил перевозки грузов.

До 12 декабря департамент транспорта и дорожного хозяйства должен разработать оптимальную схему подъезда грузовиков к предприятиям оптовой и розничной торговли.

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