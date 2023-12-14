Мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

13 декабря глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о концепции праздников во время спецоперации в Украине

В своем телеграм-канале он сказал, что городских фейерверков и массовых концертов на площадях не будет, пояснив это так:

«Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев».

При этом Наумов отметил, что «будут организованы локальные акции и концерты, почти везде уже стоят нарядные ёлки». Мэр добавил, что с 15 декабря в Краснодаре будут ездить украшенные троллейбусы и трамваи.

«Будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет»:

«Также надеюсь, что вы воздержитесь от использования пиротехники. Только вместе мы сможем добиться главного результата — чтобы новогодние каникулы прошли спокойно и без негатива. А праздновать с салютами и хороводами на Главной площади будем, когда все, кого мы ждем, вернутся домой с победой!

Не оставим без внимания и детей. Состоятся традиционные театрализованные представления. На городские «елки» пригласим семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из новых регионов, которые сейчас проживают у нас», — заявил Наумов.

Как сообщали Юга.ру, в августе в Краснодарском крае семью погибшего участника СВО выселили из квартиры из-за долгов по ипотеке.

В ноябре старший офицер одной из войсковых частей Ставропольского края получил пять лет колонии строгого режима по обвинениям в превышении полномочий: он хотел получить от участника СВО взятку за награду.

Евгений Наумов Концерты Краснодар Новый год Пиротехника Праздники СВО

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Мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники
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