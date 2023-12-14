Мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники

13 декабря глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о концепции праздников во время спецоперации в Украине

В своем телеграм-канале он сказал, что городских фейерверков и массовых концертов на площадях не будет, пояснив это так:

«Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев».

При этом Наумов отметил, что «будут организованы локальные акции и концерты, почти везде уже стоят нарядные ёлки». Мэр добавил, что с 15 декабря в Краснодаре будут ездить украшенные троллейбусы и трамваи.