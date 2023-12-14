Мэр Краснодара отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники
13 декабря глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о концепции праздников во время спецоперации в Украине
В своем телеграм-канале он сказал, что городских фейерверков и массовых концертов на площадях не будет, пояснив это так:
«Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев».
При этом Наумов отметил, что «будут организованы локальные акции и концерты, почти везде уже стоят нарядные ёлки». Мэр добавил, что с 15 декабря в Краснодаре будут ездить украшенные троллейбусы и трамваи.
«Будто живём в двух странах сразу, одна воюет, другая — гуляет»:
«Также надеюсь, что вы воздержитесь от использования пиротехники. Только вместе мы сможем добиться главного результата — чтобы новогодние каникулы прошли спокойно и без негатива. А праздновать с салютами и хороводами на Главной площади будем, когда все, кого мы ждем, вернутся домой с победой!
Не оставим без внимания и детей. Состоятся традиционные театрализованные представления. На городские «елки» пригласим семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из новых регионов, которые сейчас проживают у нас», — заявил Наумов.
Как сообщали Юга.ру, в августе в Краснодарском крае семью погибшего участника СВО выселили из квартиры из-за долгов по ипотеке.
В ноябре старший офицер одной из войсковых частей Ставропольского края получил пять лет колонии строгого режима по обвинениям в превышении полномочий: он хотел получить от участника СВО взятку за награду.