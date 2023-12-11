Глава Адыгеи встретился с губернатором Херсонской области

На встрече также присутствовали председатель правительства Херсонской области ( экс-мэр Краснодара ) Андрей Алексеенко и представитель Адыгеи в регионе Хизир Хотко. Чиновники обсудили восстановление социально-экономической инфраструктуры в Херсонской области.

По словам Кумпилова, качество и доступность социальных услуг, условия для проживания, работы, воспитания детей в Херсонской области должны быть на общероссийском уровне. «Приложим все усилия, чтобы добиться этого как можно скорее», — уточнил Кумпилов.

Глава республики напомнил, что в подшефном Адыгее Геническом районе за 2022-2023 годы выстроили работу в здравоохранении и образовании, обновили инфраструктуру, благоустроили территории.