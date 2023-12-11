Глава Адыгеи встретился с губернатором Херсонской области
В Геническе прошла встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
На встрече также присутствовали председатель правительства Херсонской области (экс-мэр Краснодара) Андрей Алексеенко и представитель Адыгеи в регионе Хизир Хотко. Чиновники обсудили восстановление социально-экономической инфраструктуры в Херсонской области.
По словам Кумпилова, качество и доступность социальных услуг, условия для проживания, работы, воспитания детей в Херсонской области должны быть на общероссийском уровне. «Приложим все усилия, чтобы добиться этого как можно скорее», — уточнил Кумпилов.
Глава республики напомнил, что в подшефном Адыгее Геническом районе за 2022-2023 годы выстроили работу в здравоохранении и образовании, обновили инфраструктуру, благоустроили территории.
Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО 3 августа 2022 года. 9 сентября в своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал о помощи региону в социальной сфере и здравоохранении. В рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республики отправили более 200 книг, чуть позже — тысячу коробок с предметами первой необходимости и продуктами питания. В ноябре 2022 года около 500 переселенцев из Херсонской области прибыли в Адыгею и получили паспорта РФ. 15 июня на ПМЭФ Адыгея и Херсонская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве.
Как писали Юга.ру, Адыгея направит 225 млн рублей на восстановление инфраструктуры подшефного Генического района.
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