В Адыгее вручили паспорта РФ переселенцам из Херсонской области

29 ноября жители Херсонской области, эвакуированные в Адыгею, получили паспорта РФ

Торжественное вручение паспортов и подарков состоялось в Доме культуры поселка Каменномостский, недалеко от пунктов временного размещения (ПВР) переселенцев. Сейчас в них проживают более 500 человек. Руководитель республики Мурат Кумпилов отметил, что органы власти делают все возможное, чтобы помочь людям обустроиться на новом месте.

Ранее в Адыгею эвакуировали около 500 жителей Херсонской области, 100 из них — дети. Для них организовали пункты временного размещения (ПВР) с горячим питанием и медобслуживанием. Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Одна группа беженцев уехала в Теучежский район. Всем переселенцам круглосуточно оказывают медпомощь. Для знакомства с республикой прибывшим организуют экскурсии.



Все переселенцы получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей, так и республиканскую — 20 тыс. рублей. В ПВР также принимают заявления на ежемесячные федеральные выплаты и жилищные сертификаты.

Поздравляя участников церемонии с получением паспорта, Мурат Кумпилов отметил, что теперь они граждане России, у которых есть права и обязанности нашей страны, а также гражданская ответственность перед обществом.

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«Свое будущее мы связываем с Россией, с Адыгеей. И сегодняшнее событие, пожалуй, одно из самых значимых после получения паспорта СССР», — отметил Виктор Георгиев, который уже через четыря дня после приезда из Херсонской области стал художественным руководителем ДК в поселке Каменномостский. До этого мужчина возглавлял областной ДК в Херсоне. Вместе с главой посёлка Юрием Петровым он уже планирует различные культурно-образовательные проекты и создание мини-зоопарка. В ближайшей перспективе — премьера постановки, посвящённой Марине Цветаевой, а также новогодние представления в исполнении юных артистов посёлка.

Глава Адыгеи отметил, что для адаптации важно быть востребованным, желать работать, а власти республики помогут в трудоустройстве. Мурат Кумпилов поручил министру труда и соцразвития Адыгеи Джанбечу Мирзе обеспечить в полной мере реализацию всех решений президента страны по поддержке переселенцев.

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«Спасибо большое за теплый прием. Все переселенцы благодарны главе республики, органам власти и всем, кто нам помогает в нашем новом доме. Без вашей поддержки нам было бы намного сложнее», — сказал руководитель группы переселенцев из ПВР в комплексе «Горный» Антон Щетинин. Мужчина — уроженец Майкопа и сейчас вернулся из Херсона на историческую родину.

В ходе беседы в неформальной обстановке Мурат Кумпилов поинтересовался насущными проблемами переселенцев. На контроле главы Адыгеи — вопросы устройства детей в детсады и школы, предоставление медицинской и психологической помощи, в которой особенно нуждаются переселенцы. Также глава республики рассказал о работе по поддержке подшефного Генического района, оказанию помощи участникам СВО.

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

© Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи