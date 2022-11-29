В Адыгее вручили паспорта РФ переселенцам из Херсонской области

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 ноября жители Херсонской области, эвакуированные в Адыгею, получили паспорта РФ

Торжественное вручение паспортов и подарков состоялось в Доме культуры поселка Каменномостский, недалеко от пунктов временного размещения (ПВР) переселенцев. Сейчас в них проживают более 500 человек. Руководитель республики Мурат Кумпилов отметил, что органы власти делают все возможное, чтобы помочь людям обустроиться на новом месте.

Ранее в Адыгею эвакуировали около 500 жителей Херсонской области, 100 из них — дети. Для них организовали пункты временного размещения (ПВР) с горячим питанием и медобслуживанием. Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Одна группа беженцев уехала в Теучежский район. Всем переселенцам круглосуточно оказывают медпомощь. Для знакомства с республикой прибывшим организуют экскурсии.

Все переселенцы получат как единовременную федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей, так и республиканскую — 20 тыс. рублей. В ПВР также принимают заявления на ежемесячные федеральные выплаты и жилищные сертификаты.

Поздравляя участников церемонии с получением паспорта, Мурат Кумпилов отметил, что теперь они граждане России, у которых есть права и обязанности нашей страны, а также гражданская ответственность перед обществом. 

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«Свое будущее мы связываем с Россией, с Адыгеей. И сегодняшнее событие, пожалуй, одно из самых значимых после получения паспорта СССР», — отметил Виктор Георгиев, который уже через четыря дня после приезда из Херсонской области стал художественным руководителем ДК в поселке Каменномостский. До этого мужчина возглавлял областной ДК в Херсоне. Вместе с главой посёлка Юрием Петровым он уже планирует различные культурно-образовательные проекты и создание мини-зоопарка. В ближайшей перспективе — премьера постановки, посвящённой Марине Цветаевой, а также новогодние представления в исполнении юных артистов посёлка.

Глава Адыгеи отметил, что для адаптации важно быть востребованным, желать работать, а власти республики помогут в трудоустройстве. Мурат Кумпилов поручил министру труда и соцразвития Адыгеи Джанбечу Мирзе обеспечить в полной мере реализацию всех решений президента страны по поддержке переселенцев.

«В приоритете — поддержка участников СВО и переселенцев»:

«Спасибо большое за теплый прием. Все переселенцы благодарны главе республики, органам власти и всем, кто нам помогает в нашем новом доме. Без вашей поддержки нам было бы намного сложнее», — сказал руководитель группы переселенцев из ПВР в комплексе «Горный» Антон Щетинин. Мужчина — уроженец Майкопа и сейчас вернулся из Херсона на историческую родину.

В ходе беседы в неформальной обстановке Мурат Кумпилов поинтересовался насущными проблемами переселенцев. На контроле главы Адыгеи — вопросы устройства детей в детсады и школы, предоставление медицинской и психологической помощи, в которой особенно нуждаются переселенцы. Также глава республики рассказал о работе по поддержке подшефного Генического района, оказанию помощи участникам СВО.

  • © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
  • © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Ранее Юга.ру писали, что:

  • 3 августа власти Адыгеи заявили о шефстве над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО;
  • 9 сентября в своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал, что республика ведёт большую работу в социальной сфере, здравоохранении и благоустройстве в Херсонской области;
  • в рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республика направила более 200 экземпляров книг;
  • 8 ноября в подшевный Адыгее район отправили очередную партию гуманитарной помощи;
  • летом в здравницах республики отдохнули 22,5 тыс. детей из республики, ДНР и Херсонской области;
  • 22 ноября Адыгея отправила педиатров в Херсонскую область.
Беженцы Мурат Кумпилов Херсонская область Частичная мобилизация для СВО

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