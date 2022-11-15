Глава республики Мурат Кумпилов взял под личный контроль все вопросы, связанные с приёмом и размещением переселенцев из Херсонской области

Как писали Юга.ру, 19 октября президент РФ объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». Согласно режиму допускается «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений».

В Адыгею прибыли около 500 жителей Херсонской области. На железнодорожном вокзале в Майкопе их встретили глава Адыгеи, представители органов власти республики, социальных служб и волонтёры. Для оперативного расселения к приёму людей заранее подготовили пункты временного размещения (ПВР). Волонтёры помогали прибывшим сориентироваться на месте, найти автобусы и доставить багаж к месту расселения.

Большую часть прибывших поселили в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист». Как рассказал в своём телеграм-канале Мурат Кумпилов, людей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, разместили в республиканском доме инвалидов в Майкопе. Там их встретили сотрудники ПВР, соцслужб и волонтёры. Одна группа беженцев уехала в Теучежский район. Оказали помощь и тем, кто прибыл с домашними питомцами.

© Фото Алексея Гусева

«Накануне поздно вечером в Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области. Среди них — около ста детей, есть пожилые люди, одиноко проживающие. Многие целыми семьями вынуждены покинуть свои родные дома. Каждому мы окажем необходимую помощь», — заявил глава Адыгеи.

Он заверил, что органы власти Адыгеи сделают всё необходимое для их обустройства и решения насущных проблем. За каждым ПВР закрепили соцработников. Они сформируют социальные паспорта прибывших граждан для оказания им адресной помощи. Всем семьям и одиноко проживающим людям помогут оформить документы, в том числе для получения единовременных и ежемесячных выплат. Прибывших детей устроят в образовательные организации.

Глава Адыгеи посетил все пункты временного размещения и проследил, чтобы там были организованы бесплатное питание, медобслуживание и психологическая помощь.