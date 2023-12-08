Альфа-Банк открыл первый фиджитал-офис в Крымске

19 октября в Крымске на улице Синёва 9б открылось отделение Альфа-Банка нового формата

Офис будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В фиджитал-отделении на Синёва клиенты смогут оформить все продукты Альфа-Банка.

Крымск — 20-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 428-й в России.

Фиджитал (от английского physical и digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделении Альфа-Банка все вопросы решаются прямо в приложении смартфона — быстро, без бумаг и ожидания номера окошка на табло. В то же время клиенты не «брошены» наедине с технологиями и могут пообщаться со специалистом в приятной обстановке.

Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша: чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

«Для жителей Крымска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»