Альфа-Банк открыл первый фиджитал-офис в Крымске

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

19 октября в Крымске на улице Синёва 9б открылось отделение Альфа-Банка нового формата

Офис будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В фиджитал-отделении на Синёва клиенты смогут оформить все продукты Альфа-Банка.

Крымск — 20-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 428-й в России. 

Фиджитал (от английского physical и digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделении Альфа-Банка все вопросы решаются прямо в приложении смартфона — быстро, без бумаг и ожидания номера окошка на табло. В то же время клиенты не «брошены» наедине с технологиями и могут пообщаться со специалистом в приятной обстановке.

Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша:

«Для жителей Крымска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Как писали Юга.ру, отделения нового формата также заработали в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевскеСлавянске-на-КубаниКропоткине и Курганинске.

Альфа-Банк Банки Деньги Кредитование Крымский район Финансы Экономика

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