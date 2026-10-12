На Кубани предупредили об угрозе природных пожаров из-за жары

В Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности из-за антициклона, принесшего в регион жаркую и сухую погоду

Опасные метеоусловия прогнозируют в северо-восточных, северо-западных и юго-западных районах региона. В МЧС призвали жителей и гостей края соблюдать правила пожарной безопасности и избегать обращения с открытым огнем на природе.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила , что на Кубани 12 и 13 октября ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Напомним, что сейчас на погоду в регионе влияет антициклон — в ближайшие дни на Кубани будет тепло, сухо и малооблачно.

12 октября в Краснодаре может обновиться температурный рекорд 30-летней давности. В городе ожидается аномальная жара до 29 °C (предыдущий максимум был зафиксирован в 1994 году и составлял 28,7 °C). Во вторник, 13 октября, в краевом центре станет немного прохладнее — столбики термометров опустятся до 26 °C.