На Кубани предупредили об угрозе природных пожаров из-за жары

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности из-за антициклона, принесшего в регион жаркую и сухую погоду

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что на Кубани 12 и 13 октября ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Опасные метеоусловия прогнозируют в северо-восточных, северо-западных и юго-западных районах региона. В МЧС призвали жителей и гостей края соблюдать правила пожарной безопасности и избегать обращения с открытым огнем на природе.

На Кубани продолжается бархатный сезон:

Напомним, что сейчас на погоду в регионе влияет антициклон — в ближайшие дни на Кубани будет тепло, сухо и малооблачно.

12 октября в Краснодаре может обновиться температурный рекорд 30-летней давности. В городе ожидается аномальная жара до 29 °C (предыдущий максимум был зафиксирован в 1994 году и составлял 28,7 °C). Во вторник, 13 октября, в краевом центре станет немного прохладнее — столбики термометров опустятся до 26 °C.

Ранее Юга.ру писали, когда в Краснодарский край придет похолодание.

Город МЧС Погода Пожароопасность Пожары

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На Кубани предупредили об угрозе природных пожаров из-за жары

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