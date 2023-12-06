Краснодарского экс-судью Захарчевского допросили по делу о смертельном ДТП

В суде впервые за три года допросили Юрия Захарчевского. Экс-судью обвиняют в гибели велосипедиста

Пресс-служба адвокатского бюро «Правовой статус» рассказала Юга.ру, что впервые за три года экс-судью Юрия Захарчевского допросили по делу о смертельном ДТП. О том, что материалы передали в суд, Юга.ру писали в 2022 году.

«Захарчевский не сообщил в суде ничего нового, как и раньше, отрицал свою причастность к совершенному преступлению, якобы до момента совершения ДТП потерял сознание», — указано в релизе бюро.