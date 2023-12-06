Краснодарского экс-судью Захарчевского допросили по делу о смертельном ДТП

Краснодарский край

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  • Юрий Захарчевский © Фото от источника Юга.ру
    Юрий Захарчевский © Фото от источника Юга.ру

В суде впервые за три года допросили Юрия Захарчевского. Экс-судью обвиняют в гибели велосипедиста

Пресс-служба адвокатского бюро «Правовой статус» рассказала Юга.ру, что впервые за три года экс-судью Юрия Захарчевского допросили по делу о смертельном ДТП. О том, что материалы передали в суд, Юга.ру писали в 2022 году.

«Захарчевский не сообщил в суде ничего нового, как и раньше, отрицал свою причастность к совершенному преступлению, якобы до момента совершения ДТП потерял сознание», — указано в релизе бюро.

В адвокатском бюро также добавили, что Юрий Захарчевский возражает против удовлетворения гражданского иска. Это заявление в интересах близких и несовершеннолетних детей погибшего велосипедиста Данила Юханова. По мнению экс-судьи, в компенсации морального ущерба нет необходимости.

«Готовимся добиваться справедливости для Данила и его родных вопреки сложившейся порочной практике, по которой судей у нас не судят», — прокомментировал ситуацию адвокат семьи погибшего Алексей Иванов.

Напомним, в апреле 2020 года появилась информация о том, что судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский сбил велосипедиста и уехал. Пострадавший умер в больнице. Семье погибшего четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела.

Позже дело возбудили, но не против Захарчевского, а по факту смерти. В феврале 2022 года Высшая квалификационная коллегия судей приняла разрешила привлечь судью в качестве обвиняемого по просьбе главы СК Бастрыкина.

Как недавно писали Юга.ру, в Краснодаре продолжаются суды за квартиру. На нее претендуют семья погибшего участника СВО и мать-одиночка.

ДТП Краснодар Суд

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