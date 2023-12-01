Краснодарский аэропорт опроверг слухи о скором открытии

В сети появилась информация о якобы скором открытии аэропорта в Краснодаре. Оператор объекта опроверг слухи

В социальных сетях 30 ноября краснодарские каналы стали писать о якобы подготовке аэропорта «Краснодар» к открытию. Чуть позже коллеги из BFM Кубань обратились в ГК «Аэродинамика» за комментарием.

«В связи с регулярно появляющимися слухами, вбросами и публикациями о возможном открытии полетов в аэропорт Краснодар, сообщаем. Решений по открытию аэропортов в течение 2023 года не принималось. Режим ограничений полетов для пассажирских рейсов продолжает действовать. Просьба, использовать только официальные и проверенные данные из достоверных источников», — заявили в управляющей аэропортом компании.

Напомним, в ноябре СМИ уже писали об открытии аэропорта в Краснодаре. В этот день на территории объекта проходили учения и с его территории взлетел самолет специального летного отряда. Все подробности читайте по ссылке.

Также недавно краснодарский аэропорт принял борт премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, об этом мы писали здесь.