В Краснодарском крае первые выходные зимы будут теплыми и без осадков

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова сообщила Юга.ру, что в первый день зимы, в пятницу, в Краснодарском крае будут наблюдаться небольшие дожди. Однако на выходных в регионе осадков не ожидается. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/c.

Температура воздуха на Кубани поднимется. 1 декабря днем 12-17 °C. В субботу и в воскресенье, 2 и 3 декабря, ночью 11-16 °C, а днем 16-22 °C.

Напомним, что в Краснодаре 29 ноября из-за сильного ветра вводили режим повышенной готовности, а в регионе действовало штормовое предупреждение до конца зимы.



Как писали ранее Юга.ру, по новому закону, жителей Краснодарского края с 1 декабря должны были начать штрафовать за езду на летней резине. Однако МВД заявило, что делать этого не будет.