В Краснодарском крае первые выходные зимы будут теплыми и без осадков

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарский метеоролог рассказала Юга.ру о погоде в первые дни зимы

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова сообщила Юга.ру, что в первый день зимы, в пятницу, в Краснодарском крае будут наблюдаться небольшие дожди. Однако на выходных в регионе осадков не ожидается. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/c. 

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Напомним, что в Краснодаре 29 ноября из-за сильного ветра вводили режим повышенной готовности, а в регионе действовало штормовое предупреждение до конца зимы.

Как писали ранее Юга.ру, по новому закону, жителей Краснодарского края с 1 декабря должны были начать штрафовать за езду на летней резине. Однако МВД заявило, что делать этого не будет.

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В Краснодарском крае первые выходные зимы будут теплыми и без осадков
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