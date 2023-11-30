МВД заявило, что не будет штрафовать за езду на летней резине зимой 2023. Что происходит?

В России вступили в силу поправки, которые закрепляют штрафы за езду на резине не по сезону. В МВД водителей успокоили. Объясняем, почему все запутались

Как писали Юга.ру, с 1 декабря автомобилисты России должны ездить на зимней резине. Изменения в Правила дорожного движения вступили в силу в сентябре 2023 года. Они закрепляют обязанность переобувать машины по календарным сезонам. 29 ноября полиция Краснодарского края предупредила жителей региона о скором начале календарной зимы, а значит, и смене резины. В сообщении ГУ МВД также есть информация о штрафе в размере 500 рублей, который прописан в законе (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Чуть позже МВД России опубликовало видео, на котором глава ГИБДД РФ Михаил Черников говорит, что сотрудники Госавтоинспекции «штрафовать, наказывать никого не будут». Он также призвал водителей самостоятельно оценивать риски и переобувать машины в соответствии с тем, что происходит на улице. По словам Черникова, в регионах, где в календарную зиму снега и гололеда нет, контролировать ситуацию с заменой шин силами ГИБДД нет необходимости. Так что и штрафов жителям юга страны опасаться не стоит.

Более того, Черников заявил, что водители, как и прежде, могут использовать всесезонную резину, если она обеспечит безопасное движение в соответствии с погодой.