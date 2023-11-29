Жителей Краснодарского края с 1 декабря будут штрафовать за езду на летней резине

Полиция Кубани напомнила об обязанности водителей переобуться к началу календарной зимы

В России 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление Правительства, которое предусматривает обязанность водителей использовать шины по календарному сезону. То есть, с 1 декабря, начала календарной зимы, все автомобилисты страны должны ездить на зимней резине. В противном случае инспекторы ГИБДД могут выписать штраф.

В 2023 и 2024 году сумма штрафа за езду на резине, которая не соответствует сезону, составляет 500 рублей. Зимние шины должны быть установлены на автомобиле до конца февраля.

В полиции Краснодара отметили, что менять летную резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура установилась на уровне не выше 5 ˚С. При такой погоде в любой день можно ожидать заморозки, снег и гололед.