В Краснодаре на выходных пройдут лекции по философии и психологии, а также киновечер с сексологом
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
2 декабря в 18:00 начнется встреча по философии «Кругом возможно Бог: Александр Введенский и ОБЭРИУты».
Программа:
- рождение и смерть литературного авангарда;
- «три левых часа и литературный скандал;
- чинарь авторитет бессмыслицы и чинарь-взиральщик;
- детская литература как эхо загробных текстов: «Потец» и «А ты?»;
- где горит бессмыслицы звезда и почему ОБЭРИУты все же стали ковром и гортензией.
3 декабря в 18:00 стартует лекция Екатерины Главан «Одни эмоции, или Почему мы не можем ничего чувствовать».
Программа: психология эмоций в разных культурах;
- почему мы испытываем эмоции;
- как мы реагируем и почему именно так;
- почему мы не можем ничего чувствовать;
- смысл гнева, страха и других отдельных эмоций.
3 декабря в 20:00 будет кинопоказ сериала «Секс: до и после» (18+). После просмотра сексолог Екатерина Иноземцева обсудит со зрителями, какие мотивы толкают людей на интимную близость, что происходит затем и может ли быть во всем этом любовь.
Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 3 декабря посмотреть и обсудить драму «Чтец». Фильм снят по одноимённому роману-бестселлеру писателя Бернхарда Шлинка, входившему в списки самых популярных книг газеты The New York Times.