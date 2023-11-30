В Краснодаре на выходных пройдут лекции по философии и психологии, а также киновечер с сексологом

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

2 декабря в 18:00 начнется встреча по философии «Кругом возможно Бог: Александр Введенский и ОБЭРИУты».

Программа:

рождение и смерть литературного авангарда;

«три левых часа и литературный скандал;

чинарь авторитет бессмыслицы и чинарь-взиральщик;

детская литература как эхо загробных текстов: «Потец» и «А ты?»;

где горит бессмыслицы звезда и почему ОБЭРИУты все же стали ковром и гортензией.

3 декабря в 18:00 стартует лекция Екатерины Главан «Одни эмоции, или Почему мы не можем ничего чувствовать».

Программа: психология эмоций в разных культурах;

почему мы испытываем эмоции;

как мы реагируем и почему именно так;

почему мы не можем ничего чувствовать;

смысл гнева, страха и других отдельных эмоций.

3 декабря в 20:00 будет кинопоказ сериала «Секс: до и после» (18+). После просмотра сексолог Екатерина Иноземцева обсудит со зрителями, какие мотивы толкают людей на интимную близость, что происходит затем и может ли быть во всем этом любовь.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 3 декабря посмотреть и обсудить драму «Чтец». Фильм снят по одноимённому роману-бестселлеру писателя Бернхарда Шлинка, входившему в списки самых популярных книг газеты The New York Times.