В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра. В городе падают деревья

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в городе действует штормовое предупреждение. 29 и 30 ноября ожидается дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-23 м/с.

Жителей и гостей города просят воздержаться от прогулок в местах с большим количеством деревьев и не парковать рядом с ними автомобили. В «ЕДДС Краснодар» пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не ставить рядом с ними личный транспорт.

29 ноября власти Новороссийска также запретили жителям города приближаться к морю из-за усиления ветра и увеличения высоты волн.