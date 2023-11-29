В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра. В городе падают деревья
Власти Краснодара ввели режим повышенной готовности в связи с сильным ветром до 23 м/с
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе действует штормовое предупреждение. 29 и 30 ноября ожидается дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-23 м/с.
В Керченском проливе приостановили движение судов:
Жителей и гостей города просят воздержаться от прогулок в местах с большим количеством деревьев и не парковать рядом с ними автомобили. В «ЕДДС Краснодар» пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не ставить рядом с ними личный транспорт.
29 ноября власти Новороссийска также запретили жителям города приближаться к морю из-за усиления ветра и увеличения высоты волн.
Напомним, что штормовое предупреждение по сильному ветру на Кубани продлится до 30 ноября включительно.