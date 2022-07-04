В Краснодаре активисты отремонтируют историческую дверь в доме врачей Мееровичей

Краснодарские активисты собирают деньги на восстановление исторической двери в доме на улице Карасунской. Нужно больше 170 тыс. рублей

Координаторы «Том Сойер Феста» в Краснодаре сообщили в группе «Вконтакте», что в городе открыли сбор средств на ремонт исторической двери в доме по улице Карасунской, 65. Предположительно когда-то он принадлежал семье врачей Мееровичей.

Исай Меерович родился в 1854 году и стал первым краснодарцем, которому установили памятник. Он был врачом. Находился в составе бригады медиков во время русско-турецкой войны, служил военным врачом в полке на реке Терек, а затем работал в холерном бараке в Екатеринодаре. После в городе построили больницу (сейчас это первая городская клиническая больница), которую возглавил Меерович. На ее территории памятник врачу находится до сих пор, написали «Краснодарские известия».

Отремонтируют дверь дома при поддержке фонда Ильи Варламова «Внимание». Для этого организуют инициативную группу, в которую войдут активисты «Волонтеров Наследия», «Том Сойер Феста», краеведы и историки. Проект ремонта уже согласовали в Управлении охраны объектов культурного наследия края.

«Сейчас здание является исторически ценным градоформирующим объектом в зоне исторического поселения Краснодара. Это не памятник архитектуры, но оно охраняется законом как объект рядовой исторической застройки. Дом не сохранил полностью свой исторический облик, но тем ценнее этот уголок, сохранивший подлинные архитектурные элементы и требующий восстановления», — написали на сайте фонда Варламова.

Дом находится в плохом состоянии, но хозяйка одной из квартир заинтересована в восстановлении исторического облика. От управляющей компании ей даже удалось добиться восстановления кровельного железа на многоэтажном карнизе и укрепления дверного проема.

Проект ремонта двери состоит из нескольких видов работ. Им вернут первоначальную окраску, сделают ленточную расчистку на фрамуге, а у коллекционеров из Самары и Ростова-на-Дону купили две ручки в стиле модерн.