В Краснодаре активисты отремонтируют историческую дверь в доме врачей Мееровичей

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы карт Google
    © Скриншот панорамы карт Google

Краснодарские активисты собирают деньги на восстановление исторической двери в доме на улице Карасунской. Нужно больше 170 тыс. рублей

Координаторы «Том Сойер Феста» в Краснодаре сообщили в группе «Вконтакте», что в городе открыли сбор средств на ремонт исторической двери в доме по улице Карасунской, 65. Предположительно когда-то он принадлежал семье врачей Мееровичей.

Исай Меерович родился в 1854 году и стал первым краснодарцем, которому установили памятник. Он был врачом. Находился в составе бригады медиков во время русско-турецкой войны, служил военным врачом в полке на реке Терек, а затем работал в холерном бараке в Екатеринодаре. После в городе построили больницу (сейчас это первая городская клиническая больница), которую возглавил Меерович. На ее территории памятник врачу находится до сих пор, написали «Краснодарские известия».

Отремонтируют дверь дома при поддержке фонда Ильи Варламова «Внимание». Для этого организуют инициативную группу, в которую войдут активисты «Волонтеров Наследия», «Том Сойер Феста», краеведы и историки. Проект ремонта уже согласовали в Управлении охраны объектов культурного наследия края. 

«Сейчас здание является исторически ценным градоформирующим объектом в зоне исторического поселения Краснодара. Это не памятник архитектуры, но оно охраняется законом как объект рядовой исторической застройки. Дом не сохранил полностью свой исторический облик, но тем ценнее этот уголок, сохранивший подлинные архитектурные элементы и требующий восстановления», — написали на сайте фонда Варламова.

Дом находится в плохом состоянии, но хозяйка одной из квартир заинтересована в восстановлении исторического облика. От управляющей компании ей даже удалось добиться восстановления кровельного железа на многоэтажном карнизе и укрепления дверного проема.

Проект ремонта двери состоит из нескольких видов работ. Им вернут первоначальную окраску, сделают ленточную расчистку на фрамуге, а у коллекционеров из Самары и Ростова-на-Дону купили две ручки в стиле модерн.

  • © Скриншот сайта фонда «Внимание», https://fondvnimanie.ru/project/784/dom-vrachey-meerovichey
    © Скриншот сайта фонда «Внимание», https://fondvnimanie.ru/project/784/dom-vrachey-meerovichey

Полная стоимость работ согласно смете фонда «Внимание» составила 194 тыс. рублей. Но часть денег уже есть и краснодарский «Том Сойер Фест» открыл сборы на сумму 176 тыс. рублей. Реквизиты для сбора средств указаны в посте.

Напомним, ранее в Краснодаре при поддержке фонда «Внимание» отреставрировали дверь в старинном особняке Цырульникова на улице Октябрьской, 163. Для этого волонтеры собрали 148 тыс. 500 рублей, еще 100 тыс. ;рублей удалось собрать на стриме дизайнера Артемия Лебедева и около 10 тыс. рублей пожертвовали краснодарцы.

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