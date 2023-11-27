Здание КубГМУ пообещали отреставрировать к 2026 году

27 ноября ректор КубГМУ Сергей Алексеенко сообщил «РБК», что реставрацию здания планируют завершить к 2026 году. По его словам, полностью закрыть учреждение и отдать на реконструкцию не возможно.

«Сейчас идет реконструкция центральной лестницы. Мы не можем всё закрыть, учитывая, что действующее здание. Там историческая плитка, идет подбор, занимается управление по охране памятников. Когда будет сделан центральный холл, потом уже боковые лестницы. Я думаю, что к 2026 году полностью мы закончим уже всё», — поделился Алексеенко.

Напомним, что ремонт КубГМУ планировали завершить до сентября 2024 года.



Как писали ранее Юга.ру, власти пообещали закончить проект реконструкции Краснодарского цирка к концу 2023 года. Он в разработке с 2015 года.