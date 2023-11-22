В Краснодаре пробки достигли 8 баллов. Сильные заторы уже третий день

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 ноября Краснодар снова стоит в пробках

Больше всего пробок в северной части города — на улицах Российская и Дзержинского. Ростовское шоссе стоит в обе стороны из-за аварии между Зиповской и Солнечной.

Также движение, как обычно, затруднено на улицах:

  • Западный Обход;
  • Красных Партизан;
  • Академика Трубилина,
  • Кубанская Набережная;
  • Мира;
  • Красная от Одесской до Офицерской;
  • Калинина от Янковского до Кирова;
  • Северная от Садовой до Севастопольской;
  • Российская.
  • © Скриншот с сайта yandex.ru/maps/35/krasnodar
    © Скриншот с сайта yandex.ru/maps/35/krasnodar

Стоит и улица Зиповская, которую сейчас реконструируют. Работы обещают закончить в конце месяца.

21 ноября в Краснодаре почти весь день заторы были на уровне 9-10 баллов. Водители связывали заторы с приездом белорусских политиков и работой сельхозвыставки.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 18 по 31 декабря ограничат проезд грузовиков в дневное время.

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