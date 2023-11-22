В Краснодаре пробки достигли 8 баллов. Сильные заторы уже третий день

22 ноября Краснодар снова стоит в пробках

Больше всего пробок в северной части города — на улицах Российская и Дзержинского. Ростовское шоссе стоит в обе стороны из-за аварии между Зиповской и Солнечной. Также движение, как обычно, затруднено на улицах:

Стоит и улица Зиповская, которую сейчас реконструируют. Работы обещают закончить в конце месяца.

21 ноября в Краснодаре почти весь день заторы были на уровне 9-10 баллов. Водители связывали заторы с приездом белорусских политиков и работой сельхозвыставки.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 18 по 31 декабря ограничат проезд грузовиков в дневное время.