Стало известно, когда в Краснодаре завершат реконструкцию улицы Зиповской

Там уже расширили проезжую часть до четырёх полос от улицы Байбакова до Московской и построили водопровод. По обеим сторонам дороги обустроили тротуары, сделали велодорожки, провели наружное освещение и переделали инженерные сети. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, сейчас подрядчик устраняет оставшиеся недочёты.

Движение транспорта по этому участку открыто с 1 октября. Полностью завершить реконструкцию планируют до конца ноября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 18 по 31 декабря введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам города в дневное время.