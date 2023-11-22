Стало известно, когда в Краснодаре завершат реконструкцию улицы Зиповской

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

Мэрия Краснодара отчиталась о ходе реконструкции улицы Зиповской

Там уже расширили проезжую часть до четырёх полос от улицы Байбакова до Московской и построили водопровод. По обеим сторонам дороги обустроили тротуары, сделали велодорожки, провели наружное освещение и переделали инженерные сети. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, сейчас подрядчик устраняет оставшиеся недочёты.

Движение транспорта по этому участку открыто с 1 октября. Полностью завершить реконструкцию планируют до конца ноября.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 18 по 31 декабря введут ограничение на проезд грузовиков по дорогам города в дневное время.

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