В Краснодаре пробки достигли 10 баллов. Люди винят белорусских чиновников и гостей сельхозвыставки

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Весь день 21 ноября Краснодар стоит в пробках. Водители шутят в соцсетях, что преодолеют заторы к Новому году

21 ноября Краснодар с самого утра стоит в пробках, а улицы продолжают перекрывать. Это связывают с приездом белорусских политиков. К вечеру пробки на дорогах достигли 10 баллов.

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Самые проблемные участки, как обычно, на улицах:

  • Северная;
  • Красная от Театра драмы до кинотеатра «Аврора»;
  • Красных Партизан;
  • Тургенева;
  • Дзержинского;
  • Ростовское шоссе.
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Читательница Юга.ру предположила, что с 21 по 23 ноября ситуацию на дорогах усугубит прибытие участников и гостей известной сельскохозяйственной выставки. На нее собирались приехать представители компаний из Нидерландов, Кыргызстана, Южной Кореи, Польши, Индии, Азербайджана, Греции, Италии, Венгрии, Словении, Турции, Китая и, опять-таки, Беларуси.

В соцсетях также продолжают обсуждать пробки. Кто-то из водителей иронизирует, кто-то открывает для себя новую музыку, а кто-то мечтает попасть домой хотя бы к Новому году.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 18 по 31 декабря ограничат проезд грузовиков в дневное время.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Транспорт Чиновники

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