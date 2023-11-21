В Краснодаре пробки достигли 10 баллов. Люди винят белорусских чиновников и гостей сельхозвыставки

Весь день 21 ноября Краснодар стоит в пробках. Водители шутят в соцсетях, что преодолеют заторы к Новому году

21 ноября Краснодар с самого утра стоит в пробках, а улицы продолжают перекрывать. Это связывают с приездом белорусских политиков. К вечеру пробки на дорогах достигли 10 баллов.

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Самые проблемные участки, как обычно, на улицах: Северная;

Красная от Театра драмы до кинотеатра «Аврора»;

Красных Партизан;

Тургенева;

Дзержинского;

Ростовское шоссе.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Читательница Юга.ру предположила, что с 21 по 23 ноября ситуацию на дорогах усугубит прибытие участников и гостей известной сельскохозяйственной выставки. На нее собирались приехать представители компаний из Нидерландов, Кыргызстана, Южной Кореи, Польши, Индии, Азербайджана, Греции, Италии, Венгрии, Словении, Турции, Китая и, опять-таки, Беларуси.



В соцсетях также продолжают обсуждать пробки. Кто-то из водителей иронизирует, кто-то открывает для себя новую музыку, а кто-то мечтает попасть домой хотя бы к Новому году.