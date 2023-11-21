В Краснодаре пробки достигли 10 баллов. Люди винят белорусских чиновников и гостей сельхозвыставки
Весь день 21 ноября Краснодар стоит в пробках. Водители шутят в соцсетях, что преодолеют заторы к Новому году
21 ноября Краснодар с самого утра стоит в пробках, а улицы продолжают перекрывать. Это связывают с приездом белорусских политиков. К вечеру пробки на дорогах достигли 10 баллов.
Самые проблемные участки, как обычно, на улицах:
- Северная;
- Красная от Театра драмы до кинотеатра «Аврора»;
- Красных Партизан;
- Тургенева;
- Дзержинского;
- Ростовское шоссе.
Читательница Юга.ру предположила, что с 21 по 23 ноября ситуацию на дорогах усугубит прибытие участников и гостей известной сельскохозяйственной выставки. На нее собирались приехать представители компаний из Нидерландов, Кыргызстана, Южной Кореи, Польши, Индии, Азербайджана, Греции, Италии, Венгрии, Словении, Турции, Китая и, опять-таки, Беларуси.
В соцсетях также продолжают обсуждать пробки. Кто-то из водителей иронизирует, кто-то открывает для себя новую музыку, а кто-то мечтает попасть домой хотя бы к Новому году.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 18 по 31 декабря ограничат проезд грузовиков в дневное время.