В Краснодарском театре драмы начали ремонт фасада

Краснодарский край

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  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском театре драмы имени Горького стартовали работы по реновации фасада

Его облицуют широкоформатным керамогранитом. Особенность материала позволяет формировать любой рисунок на поверхности. Также строители заменят оконные конструкции. Концептуально важные особенности архитектуры сохранят, сообщили в краевой администрации.

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В период проведения ремонтных работ театр будет работать в обычном режиме, все спектакли идут согласно репертуару. Для безопасности зрителей организовали специальные галереи для входа в культурное учреждение.

Завершить процесс планируют уже в апреле 2024 года. Стоимость работ превышает 71 млн рублей.

Краснодарский академический театр драмы образован в 1920 году. В 1932-м ему присвоили имя писателя Максима Горького, которое он носит до сих пор.

Как писали Юга.ру, власти пообещали завершить проект реконструкции Краснодарского цирка к концу 2023 года. Его проектируют с 2015-го.

Капремонт Краснодар Театры

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В Краснодарском театре драмы начали ремонт фасада
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