В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей. Когда его построят?

Проект комплекса «Континент» в центре Краснодара © Скриншот фото из письма от группы компаний «БЭЛ Девелопмент»

Проект комплекса «Континент» в центре Краснодара © Скриншот фото из письма от группы компаний «БЭЛ Девелопмент»

В центре Краснодара, через дорогу от отеля Marriott, построят многофункциональный театрально-концертный комплекс «Континент»

Изначально в проект планировалось инвестировать более 5,5 млрд. рублей. Однако в связи с геополитической ситуацией и ростом цен на строительные материалы, а также возможным внесением изменений в проект на этапе согласования стоимость может измениться. Строительство комплекса займет около трёх лет. Начать планируют в конце 2024 года или начале 2025-го. По информации застройщика, «Континент» будет включать здание театрально-концертного комплекса, торгово-офисную территорию, торгово-развлекательный центр с гостиницей и зеленый коридор с галереей. Концепцию разработал японский архитектор Кенго Кума.