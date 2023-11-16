В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей. Когда его построят?
В центре Краснодара, через дорогу от отеля Marriott, построят многофункциональный театрально-концертный комплекс «Континент»
Изначально в проект планировалось инвестировать более 5,5 млрд. рублей. Однако в связи с геополитической ситуацией и ростом цен на строительные материалы, а также возможным внесением изменений в проект на этапе согласования стоимость может измениться. Строительство комплекса займет около трёх лет. Начать планируют в конце 2024 года или начале 2025-го.
По информации застройщика, «Континент» будет включать здание театрально-концертного комплекса, торгово-офисную территорию, торгово-развлекательный центр с гостиницей и зеленый коридор с галереей. Концепцию разработал японский архитектор Кенго Кума.
В указанном месте по градостроительному регламенту можно возводить здания высотой не более 18 метров. Однако исполнитель заявил, что в своей работе будет ориентироваться на утвержденные режимы использования земель и градостроительных регламентов в квартале № 193. Они допускают возможность возведения на месте пустыря объектов высотой до 56 м без каких-либо ущемлений и потерь для сложившихся композиционно-видовых связей.
В городской администрации Юга.ру сообщили, в департамент архитектуры и градостроительства указанный проект не поступал, разрешения на строительство не выдавалось.
Как писали Юга.ру, благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре должны завершить к 20 ноября. Срок сдачи объекта был нарушен дважды.