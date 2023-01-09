Строительство аквапарка на Затоне в Краснодаре заморозили

Аквапарк на Затоне в Краснодаре, о строительстве которого объявили в апреле 2021 года, остался на стадии эскизного проекта

По словам руководителя ростовского архитектурного бюро AD project Александра Дорохова, с августа-сентября 2022 года наступила полная неопределенность по проекту аквапарка. Об этом он рассказал РБК. Дорохов добавил, что реализацию проекта поставили на паузу, и предположил, что возможна замена подрядчика. Однако в пресс-службе городской администрации Юга.ру сказали, что подрядчика не сменили.

Напомним, центр водных развлечений «Аквалэнд» в парке 30-летия Победы открыли в 2003 году, приурочив событие к 210-летию Краснодара. В 2009 году он закрылся из-за нерентабельности. В 2019-м на Российском инвестиционном форуме власти Краснодара заключили соглашение на реконструкцию аквапарка на Затоне.

Собирались построить круглогодичный водный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров. Сдать объект стоимостью 780 млн рублей должны были в 2022-м, однако в указанные сроки работы так и не начались.