Глава Адыгеи рассказал о ходе строительства МФЦ и капремонта школ в подшефном Геническом районе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в совещании, которое в режиме видеосвязи провёл вице-председатель правительства РФ Марат Хуснуллин
На мероприятии в том числе обсудили ход восстановительных работ на территории подшефного республике Генического района Херсонской области.
На 2023 год власти Адыгеи запланировали и согласовали с руководством Херсонской области:
- строительство многофункционального центра (МФЦ) в Геническе;
- возведение в городе двух физкультурно-оздоровительных центров и двух спортплощадок в школах № 1 и № 2;
- капремонт санузлов, пищеблоков и лестниц школы №2.
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Как отметил глава Адыгеи, работы практически завершили. Сейчас заканчивают возведение физкультурного комплекса на территории школы № 2, сдать объект в эксплуатацию планируют в конце ноября.
МФЦ принимает жителей с середины августа 2023 года. Вместе с бригадами из Адыгеи здание возводили и местные специалисты. Сегодня это крупнейшее подобное учреждение в Херсонской области — центр может обслужить до 900 человек ежедневно. Здесь предоставляют более 22 государственных услуг.
Сверх плана 2023 года отремонтировали краеведческий музей в Геническе и завершают благоустройство территорий школ № 1 и № 2. В ближайшие два года власти Адыгеи наметили ремонт детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов.
«Помогаем и в других направлениях. В рамках гуманитарной помощи из Адыгеи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей отправили около 200 тонн гуманитарного груза; закупили материальные средства и оборудование. Все эти вопросы держу под личным контролем. Руководство страны ставит перед нами задачу обеспечить качество жизни в новых регионах на уровне общероссийского, обеспечить людей всем спектром социальных гарантий и услуг», — отметил Мурат Кумпилов.
Как писали Юга.ру, Адыгея взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в зоне специальной военной операции 3 августа 2022 года. 9 сентября в своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал о помощи региону в социальной сфере и здравоохранении. В рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республики отправили более 200 книг, чуть позже — тысячу коробок с предметами первой необходимости и продуктами питания длительного хранения. Летом в санаториях Адыгеи отдохнули 496 детей из ДНР и Херсонской области. В ноябре 2022 года около 500 переселенцев из Херсонской области прибыли в Адыгею и получили паспорта РФ.
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