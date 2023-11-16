Глава Адыгеи рассказал о ходе строительства МФЦ и капремонта школ в подшефном Геническом районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в совещании, которое в режиме видеосвязи провёл вице-председатель правительства РФ Марат Хуснуллин

На мероприятии в том числе обсудили ход восстановительных работ на территории подшефного республике Генического района Херсонской области.

На 2023 год власти Адыгеи запланировали и согласовали с руководством Херсонской области: строительство многофункционального центра (МФЦ) в Геническе;

возведение в городе двух физкультурно-оздоровительных центров и двух спортплощадок в школах № 1 и № 2;

капремонт санузлов, пищеблоков и лестниц школы №2.

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Как отметил глава Адыгеи, работы практически завершили. Сейчас заканчивают возведение физкультурного комплекса на территории школы № 2, сдать объект в эксплуатацию планируют в конце ноября.

МФЦ принимает жителей с середины августа 2023 года. Вместе с бригадами из Адыгеи здание возводили и местные специалисты. Сегодня это крупнейшее подобное учреждение в Херсонской области — центр может обслужить до 900 человек ежедневно. Здесь предоставляют более 22 государственных услуг.

Сверх плана 2023 года отремонтировали краеведческий музей в Геническе и завершают благоустройство территорий школ № 1 и № 2. В ближайшие два года власти Адыгеи наметили ремонт детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Помогаем и в других направлениях. В рамках гуманитарной помощи из Адыгеи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей отправили около 200 тонн гуманитарного груза; закупили материальные средства и оборудование. Все эти вопросы держу под личным контролем. Руководство страны ставит перед нами задачу обеспечить качество жизни в новых регионах на уровне общероссийского, обеспечить людей всем спектром социальных гарантий и услуг», — отметил Мурат Кумпилов.