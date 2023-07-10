Адыгея направит 225 млн рублей на восстановление инфраструктуры подшефного Генического района

Из средств республиканского бюджета Адыгеи выделят 225 млн рублей на восстановление и развитие Генического района Херсонской области

Как сообщает пресс-служба главы Адыгеи, в 2023 году при поддержке органов власти республики в Геническе планируют построить многофункциональный центр, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКа) и две спортивные площадки для школ № 1 и 2. К началу нового учебного года во второй школе проведут капремонт санузлов, пищеблоков и лестниц.

Сейчас МФЦ готов на 50%. В здании площадью 510 кв. метров смонтировали кровлю и направляющие фасада, установили водостоки, завезли оборудование для монтажа системы отопления, направляющие для внутренних перегородок и т.д. Благоустроят и прилегающую территорию.

Строители Адыгеи приступили и к возведению двух ФОКов площадью по 540 кв. метров каждый. Здесь будет удобно заниматься спортом учащимся ближайших школ. Площадки у образовательных учреждений уже подготовили для установки спортивного оборудования.

На 42% завершили ремонт краеведческого музея в Геническе. Строители закончили очистку фасада здания и набивку металлической сетки. Сейчас они укладывают новый кирпич, обустраивают цоколь и демонтируют старую тротуарную плитку.