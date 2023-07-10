Адыгея направит 225 млн рублей на восстановление инфраструктуры подшефного Генического района
Из средств республиканского бюджета Адыгеи выделят 225 млн рублей на восстановление и развитие Генического района Херсонской области
Как сообщает пресс-служба главы Адыгеи, в 2023 году при поддержке органов власти республики в Геническе планируют построить многофункциональный центр, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКа) и две спортивные площадки для школ № 1 и 2. К началу нового учебного года во второй школе проведут капремонт санузлов, пищеблоков и лестниц.
Сейчас МФЦ готов на 50%. В здании площадью 510 кв. метров смонтировали кровлю и направляющие фасада, установили водостоки, завезли оборудование для монтажа системы отопления, направляющие для внутренних перегородок и т.д. Благоустроят и прилегающую территорию.
Строители Адыгеи приступили и к возведению двух ФОКов площадью по 540 кв. метров каждый. Здесь будет удобно заниматься спортом учащимся ближайших школ. Площадки у образовательных учреждений уже подготовили для установки спортивного оборудования.
На 42% завершили ремонт краеведческого музея в Геническе. Строители закончили очистку фасада здания и набивку металлической сетки. Сейчас они укладывают новый кирпич, обустраивают цоколь и демонтируют старую тротуарную плитку.
Выполнение проектов координирует АРО ВПП «Единая Россия» и контролирует глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«Еще предстоит много работы на территории подшефного Генического района: это поддержка школ, детских садов, восстановление инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Продолжим оказывать гуманитарную помощь. Будем выполнять все задачи, которые перед нами ставит президент РФ», — подчеркнул Кумпилов.
Как писали Юга.ру, 3 августа власти Адыгеи заявили о шефстве над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО. 9 сентября в своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал, что республика ведёт большую работу в социальной сфере, здравоохранении и благоустройстве в Херсонской области. В рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республика направила более 200 экземпляров книг. 8 ноября в подшевный Адыгее район отправили очередную партию гуманитарной помощи. Летом в здравницах республики отдохнули 22,5 тыс. детей из республики, ДНР и Херсонской области. В ноябре 2022 года около 500 переселенцев из Херсонской области прибыли в Адыгею.
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