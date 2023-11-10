Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Тимашевске
В Тимашевске на улице Красной, 106 открылся офис Альфа-Банка нового формата
Здесь клиентам доступны все продукты и услуги банка, в том числе бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.
Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, крупногабаритной техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.
Кофе, библиотека и умные камеры:
Управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов отметил, что новое отделение соответствует самым высоким стандартам банковской сферы и способствует развитию финансовой грамотности населения.
Тимашевск — 18-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 392-й в России.
Как писали Юга.ру, отделения нового формата также заработали в Краснодаре, Белореченске, Новокубанске, Тимашевске и Славянске-на-Кубани.