Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Тимашевске

Здесь клиентам доступны все продукты и услуги банка, в том числе бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, крупногабаритной техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.