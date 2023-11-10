Альфа-Банк торжественно открыл первый фиджитал-офис в Тимашевске

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

В Тимашевске на улице Красной, 106 открылся офис Альфа-Банка нового формата

Здесь клиентам доступны все продукты и услуги банка, в том числе бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет стоек, крупногабаритной техники с проводами и очередей. Офис напоминает кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами. 

Кофе, библиотека и умные камеры:

Управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов отметил, что новое отделение соответствует самым высоким стандартам банковской сферы и способствует развитию финансовой грамотности населения.

Тимашевск — 18-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 392-й в России. 

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Как писали Юга.ру, отделения нового формата также заработали в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевске и Славянске-на-Кубани.

Альфа-Банк Банки Деньги Ипотека Кредитование Тимашевский район Финансы Экономика

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