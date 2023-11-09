Апокалипсис, инопланетное вторжение и дерзкое ограбление. Рассказываем, что посмотреть в кино с 9 ноября

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

В фантастическом боевике «Катастрофа» по всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих всё живое. В центре смертоносной стихии оказывается 15-летняя Сельма и её родители. Вместе им предстоит пережить апокалипсис. Драма «Как заниматься сексом» стала обладателем премии Каннского кинофестиваля в категории «Особый взгляд». В ленте парни и девушки изучают интимные границы друг друга. Три школьные подруги Скай, Эм и Тара перед поступление в университет летят из Лондона на каникулы на греческий остров Крит. Они стараются не думать о результатах экзаменов, а сосредоточиться на главном — вечеринках до рассвета и бесконечном веселье.

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Действие драматического байопика «Мастер и его муза» происходит весной 1912 года. Молодой венский художник-экспрессионист Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей светской львицей Альмой Малер. Их бурный роман служит источником вдохновения для мастера. Оскар посвятил Альме одну из лучших своих картин — «Невеста ветра». Но постепенно влечение друг к другу начинает разрушать обоих. В фэнтезийной комедии «Год рождения» мечтатель Филипп полон диких и утопических идей и твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Он живет в выдуманном мире, где существует группа «Яичный свет». Вскоре герой встречает свою любовь, девушку Марину. От любви, как известно, появляются дети. Филипп понимает, что скоро станет отцом, а значит до рождения ребенка ему нужно успеть и провести фестиваль, и повзрослеть.

Сюжет криминальной комедии «Агент 044: Операция Гарни» строится вокруг известного аргентино-армянского оперативника Гензеля Брутенца. Герою предстоит найти известного журналиста, похищенного при загадочных обстоятельствах. В расследовании Гензель вынужден перевоплощаться в различных персонажей, чтобы раскрыть правду. В процессе к агенту присоединится лейтенант Анна Григорян. Драматический триллер «Синдром» рассказывает о Маше и Кирилле, у которых проблемы в отношениях. Девушка давно сомневается в любви мужа и необходимости сохранять брак. Страшная автомобильная авария переворачивает их жизнь. После выписки из больницы Маша совершенно не узнает супруга — тот становится нежным, заботливым и пугающе идеальным.

Фантастическая драма «Чувства Анны» рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики. Действие происходит во время вируса, захватившего землю. Каждый день героиня видит табло на фасаде дома: на нем транслируются числа ежедневно заболевших и умерших. Одновременно с этими событиями человечество готовится к полету на Марс и контакту с инопланетными цивилизациями. Однажды Анна падает от удара током и теряет сознание, после чего начинает слышать голоса. Криминальный триллер «Ангел мести» — про дерзкое ограбление с захватом заложников в центре испанской столицы. Заядлый игрок Серхио приходит в букмекерскую контору, рассчитывая вернуть проигранные деньги. Одновременно с ним в клуб с пистолетом врывается другой человек.

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