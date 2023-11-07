Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Чунгкингский экспресс» 1994 года

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 12 ноября посмотреть и обсудить криминальную драму «Чунгкингский экспресс» 1994 года

Действие происходит в гонконгском районе Чимсачёй и расположенной в нём закусочной Midnight Express, которая является зоной патрулирования двух полицейских. Коп № 223 влюбляется в загадочную женщину, замешанную в криминальных схемах. Полицейского № 663 бросает девушка-стюардесса, и он не замечает знаков внимания немного странной работницы кафе.

Фильму гонконгского режиссёра Вонга Карвая удалось добиться международного признания. После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут бесплатно посмотреть фильмы в рамках международного фестиваля «Русское зарубежье». Будет представлено более 50 картин из 10 стран. Ленты знакомят с малоизвестными страницами истории России, научным и культурным наследием Русского зарубежья.