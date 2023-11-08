В Краснодаре симфонический оркестр исполнит музыку из культовых аниме Хаяо Миядзаки
В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 21 ноября состоится концерт «Миры Миядзаки»
Саундтреки из культовых аниме знаменитого японского режиссера исполнит московский симфонический коллектив Simple Music Ensemble. Прозвучит музыка композитора Дзё Хисаиси, который прославился работой с Хаяо Миядзаки.
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Миядзаки оказал большое влияние на мировую анимацию, вдохновив многих художников работать в этой области. За аниме «Унесенные призраками» он получил статуэтку премии «Оскар». Также на его счету «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Наиболее известны его ленты — «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утесе».
Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1100-3000 рублей, купить можно по ссылке. Филармония находится по адресу улица Красная, 55.
Как писали Юга.ру, дистрибьюторская компания «Русский репортаж» приобрела права на грядущий анимационный фильм студии Ghibli — картину «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки. Не исключено, что это аниме станет финальным в карьере 82-летнего режиссера и самым масштабным проектом в истории компании.