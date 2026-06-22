В Краснодаре замдиректора «Дортранссервиса» заплатит крупный штраф, хотя по статье грозит до 12 лет тюрьмы
В Краснодаре взятка за рецептуру асфальтобетона обошлась топ-менеджеру в 3 млн рублей
22 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении заместителя генерального директора «Дортранссервис» Адама Цику. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Следствие установило, что в мае 2025 года подсудимый передал 500 тыс. рублей сотруднику Краснодаравтодора. Деньги предназначались за подбор и согласование рецептур асфальтобетонных смесей. Таким образом компания пыталась упростить и ускорить получение нужных документов.
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Максимальное наказание по этой статье предусматривает тюремный срок от 7 до 12 лет и лишение права занимать определенные должности.
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