В Краснодаре замдиректора «Дортранссервиса» заплатит крупный штраф, хотя по статье грозит до 12 лет тюрьмы

В Краснодаре взятка за рецептуру асфальтобетона обошлась топ-менеджеру в 3 млн рублей

22 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении заместителя генерального директора «Дортранссервис» Адама Цику. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следствие установило, что в мае 2025 года подсудимый передал 500 тыс. рублей сотруднику Краснодаравтодора. Деньги предназначались за подбор и согласование рецептур асфальтобетонных смесей. Таким образом компания пыталась упростить и ускорить получение нужных документов.