Жители Краснодарского края смогут бесплатно посмотреть фильмы в рамках международного фестиваля «Русское зарубежье»

В Москве с 7 по 14 ноября состоится международный кинофестиваль «Русское зарубежье»

Будет представлено более 50 картин из 10 стран: Аргентины, Белоруссии, Бельгии, Германии, Испании, Канады, Мальты, России, Франции, Швеции. Фильмы знакомят с малоизвестными страницами истории России, научным и культурным наследием Русского зарубежья.

Так, ленты расскажут о выдающихся соотечественниках — кинорежиссёре Андрее Тарковском, писателе Владимире Набокове, художнике Данииле Соложеве, скульпторе Паоло Трубецком, актёре Питере Устинове, бактериологе Владимире Хавкине, фотографе Анатоле Садермане и других.

Все фильмы можно будет бесплатно увидеть в онлайн-формате на официальном сайте фестиваля.

Как писали Юга.ру, в России в онлайн-формате с 1 ноября проходит Фестиваль Европейского кино. В программе самые заметные за последние несколько лет ленты стран ЕС. Все фильмы (игровые, документальные и анимационные) демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Посмотреть фильмы можно бесплатно и без регистрации на сайте.