Ленивец-убийца, болотный царь, полтергейст. Рассказываем, что посмотреть в кино со 2 ноября

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Криминальная комедия «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» рассказывает о так называемом смотрящем за одним городом по имени Леонид Бойцов. Он возвращается домой из очередной командировки, большая семья встречает его вечеринкой. Пока все веселятся, герой в большом темном кабинете встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Один из посетителей — местный ресторатор, он просит Леонида «разобраться» с партнером, шеф-поваром Джакомо. Главный герой комедии «Пять процентов» — скульптор-монументалист Николай Ферапонтов. Когда-то он был богат и успешен, сейчас же приходится перебиваться случайными заказами. Однажды на его пороге появляется искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых узнает шедевры изобразительного искусства. В надежде поживиться с продажи работ, Николай называет себя их автором.

Драматический триллер «Дочь болотного царя» основан на мировом бестселлере Карен Дионне. Фильм рассказывает о Хелене, которая 12 лет прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы. Когда он попадает под суд, а потом и в тюрьму на 12 лет, девушку устраивают в приемную семью. Она наконец-то может выдохнуть и жить спокойно. Но «болотный царь» сбегает, и теперь Хелена вынуждена помогать полиции ловить преступника, ведь только она знает его слабые стороны. В боевике «Будика: Королева воинов» кельтская властительница правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Римляне убивают его вместе с дочерьми, после чего захватывают его земли и имущество. Полная решимости отомстить, Будика объединяет племена и начинает войну.

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Драма «Край надломленной луны» рассказывает об одной не самой счастливой семье. 14-летняя Соня узнает, что мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми. Подросток сбегает, родительница и старшая сестра Саша находят девочку на их старой даче, куда уже много лет никто не приезжал. Теперь они вынуждены проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивали годами. В хорроре-комедии «Мой ленивец-убийца» Эмили мечтает стать президентом женского студенческого сообщества. Завоевать популярность у сокурсниц ей должен помочь очаровательный ручной зверек, известный своей медлительностью. Девушка называет свою подопечную Альфой и принимается набирать лайки и подписчиков. Конкурентки начинают строить козни, после чего в кампусе происходит череда загадочных смертей. Главным подозреваемым становится симпатичный талисман.

Действие фантастического триллера «Человек ниоткуда» начинается в 1960 году. Оказывается, в это время состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету в космос. Корабль Кима Кириллова получает повреждения, не успев выйти на орбиту. Мужчина приходит в себя в 2023 году. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. В современной Москве он встречает девушку, которую почему-то знает. Детектив «Следующая жертва» рассказывает об ученице выпускного класса ПТУ Ким Со-хи, которая по программе стажировки идёт работать в колл-центр крупной компании. Радость быстро сменяется разочарованием. На работе она постоянно испытывает стресс от общения с клиентами и не может достичь хороших показателей. Ко всему прочему, её не устраивает маленькая зарплата. Всё перечисленное вгоняет девушку в отчаяние.

Действие хоррора «Пусть всё горит» происходит в маленькой испанской деревне в Леоне. В основу сценария легла старинная сказка. Мария Хосе потеряла единственного сына и за несколько лет так и не смогла оправиться от его трагической гибели. Вся её жизнь идет под откос, она на грани самоубийства. Однажды женщина встречает маленькую Люсию, которая обладает мистическим даром внушения. Вскоре Мария начинает думать, что её новая знакомая может быть связана с местной легендой о предотвращении надвигающегося апокалипсиса. Хоррор «Полтергейст» рассказывает о команде исследователей паранормальных явлений, которая сталкивается с мистическим явлением. Победить зловещего призрака можно только одним способом — сыграть с ним. Героиня мультфильма «Страшилка и тайна города света» Арки дружит с фантастическими существами и постоянно изобретает удивительные устройства. Однажды её отца похищает некий учёный, а девочке приходится отправиться на его поиски в загадочное место. Через время Арки понимает, что ей предстоит спасти не только своего папу, но и весь мир. В аниме «Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах» юным друзьям Мелоди и Лифу предстоит остановить наступление вечного холода и спасти мир от разрушения.