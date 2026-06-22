Качались люстры, тряслась мебель. У берегов Крыма произошло 10 землетрясений

Крым

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  • Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Черном море у побережья Крыма произошло десять землетрясений, три из которых были наиболее сильными

22 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на Крымскую сейсмическую сеть сообщил, что в Черном море произошло семь землетрясений.

Наиболее ощутимыми стали два из них:

  • в 06:14 — магнитудой 3,7 на расстоянии 26 км от города;
  • в 08:48 — магнитудой 4,4 на расстоянии 30 км от города.

По словам губернатора, оба землетрясения сопровождались форшоками и афтершоками.

Форшок — землетрясение, которое происходит перед более сильным сейсмическим событием, называемым главным толчком. Афтершок — повторный толчок, возникающий после основного землетрясения.

Часть Крыма осталась без света и воды:

Развожаев добавил, что возможны новые подземные толчки, и попросил жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что никакие объекты в городе не пострадали.

Позднее замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что за день уже было зафиксировано 10 землетрясений. Также она рассказала, что в 14:07 произошел последний наиболее ощутимый толчок магнитудой 4,1.

В чате «Землетрясения Крыма», созданном Институтом сейсмологии и геодинамики, севастопольцы рассказали, что толчки ощущались в разных районах города. У некоторых жителей качались шторы и люстры, тряслась мебель, стучали оконные рамы. Многие почувствовали вибрацию.

В тот же день заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков рассказал ТАСС, что землетрясения являются типичным явлением для побережья Крыма.

«Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма и Кавказа, тем лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», — отметил он.

Как писали Юга.ру, 22 июня лагеря и отели Крыма закрыли для детей до конца лета.

Землетрясения Крым Севастополь Черное море

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