Качались люстры, тряслась мебель. У берегов Крыма произошло 10 землетрясений

В Черном море у побережья Крыма произошло десять землетрясений, три из которых были наиболее сильными

Форшок — землетрясение, которое происходит перед более сильным сейсмическим событием, называемым главным толчком. Афтершок — повторный толчок, возникающий после основного землетрясения.

По словам губернатора, оба землетрясения сопровождались форшоками и афтершоками.

Наиболее ощутимыми стали два из них:

22 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на Крымскую сейсмическую сеть сообщил , что в Черном море произошло семь землетрясений.

Развожаев добавил, что возможны новые подземные толчки, и попросил жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что никакие объекты в городе не пострадали.

Позднее замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что за день уже было зафиксировано 10 землетрясений . Также она рассказала, что в 14:07 произошел последний наиболее ощутимый толчок магнитудой 4,1.

В чате «Землетрясения Крыма», созданном Институтом сейсмологии и геодинамики, севастопольцы рассказали, что толчки ощущались в разных районах города. У некоторых жителей качались шторы и люстры, тряслась мебель, стучали оконные рамы. Многие почувствовали вибрацию.

В тот же день заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН Андрей Корженков рассказал ТАСС, что землетрясения являются типичным явлением для побережья Крыма.

«Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма и Кавказа, тем лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», — отметил он.