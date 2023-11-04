Краснодарцы застряли в пробках на выезде из города и по дороге к морю

На Яблоновском мосту и других выездах Краснодара в субботу образовались пробки. Есть заторы на трассах

Очевидцы сообщили Юга.ру, что выезд из города затруднен через Яблоновский мост, несмотря на то, что 1 ноября для движения по нему открыли все четыре полосы. Первые две полосы нового моста заработали 17 июня. Вот что сообщает краснодарка, недавно проехавшая мост: «Только на мост у нас ушло около 20 минут. Все дело в светофоре, который находится сразу за мостом, его не отрегулировали. А за светофором из-за сужения еще хуже стояло. Думаю, сейчас будет больше времени на проезд, так как за нами неслабая пробка собралась».

При этом, по ее словам, выбрали выезд через Яблоновский мост, так как на выезде через Тургеневский навигатор прогнозировал ситуацию еще хуже. Согласно данным «Яндекс.Карт» сам Туреневский мост и прилегающие к нему участки действительно красные или бордовые на момент публикации новости. На Тургеневском шоссе за мостом в сторону от Краснодара пользователь сервиса в 13:08 поставил метку ДТП. Что касается других участков, то в целом в Краснодаре по оценке «Яндекс.Карт» загруженность дорог составляет в среднем 3 балла. Затруднено движение на Северной, на Ростовском шоссе на выезде из города, на участке Тургенева и Дзержинского. Стоят Восточно-Кругликовская, Передовая и Школьная. На последней также стоит пометка о ДТП в 13:36. Это привело к тому, что автомобили застряли и на Тихорецкой. ДТП на Северном мосту помечено временем 13:20. На Восточном обходе, он же участок М4, показан красным участок между Индустриальным и Знаменским в сторону моря. Пользователь отметил на карте дорожные работы.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Еще одна краснодарка сообщает о заторе в сторону Новороссийска. По ее словам, выехав из Краснодара около 10:00, она едет уже около четырех часов и проезжает Абинск (на момент публикации). На карте в районе Ильского стоит отметка ДТП.