На трассе М-4 у Горячего Ключа образовалась пробка к Черному морю. На дорогах Краснодара не лучше

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В районе Горячего ключа возникли заторы на дорогах из-за дорожных работ. В Краснодаре пробки 9 баллов

В Краснодарском крае перед ноябрьскими праздниками возникли заторы в сторону Черного моря. По данным сервиса «Яндекс.Карты», 3 ноября в районе Горячего Ключа пробка растянулась на 8,7 км. Этот участок у села Хребтовое водителям придется преодолевать час.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В обратную сторону возник затор у села Молдовановка. В пробке длиной 11,7 км придется простоять больше часа. Онлайн-карты отмечают три ремонта дороги на этих участках.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

В Краснодаре вечером 3 ноября сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов. Стоят, как всегда, улицы Красная, Северная, Школьная в обе стороны, Дзержинского, Московская, Западный и Восточный обходы. Также возникли заторы на улицах в центре города. Пробки образовались и на Ставропольской, Селезневой, Бургасской, Сормовской, Старокубанской и Новороссийской.

Привычная вечерняя пробка есть и на улицах Индустриальная и Захарова на выезде из города. Предотвратить затор не помог и новый Яблоновский мост, который 1 ноября полностью открыли для автомобилей.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали ранее Юга.ру, 1 ноября в Краснодаре возникли пробки с массовыми ДТП.

Автомобили Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Краснодар Пробки Транспорт Черное море

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