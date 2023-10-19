В российских школах отменили проверочные работы по иностранным языкам
Глава Рособрнадзора заявил об отмене ВПР по иностранным языкам в школах
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России больше не будут проводить проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам. Чиновника цитирует РИА Новости.
Он добавил, что решение по иностранным предметам уже принято. По словам Музаева, ВПР по всем остальным дисциплинам останутся. Изменят лишь некоторые нюансы проведения проверочных работ у 11-х классов.
Юга.ру спросили в Министерстве образования Краснодарского края об отмене ВПР по иностранным языкам. В ведомстве ответили, что подобная информация к ним пока не поступала.
Напомним, замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в школах региона не хватает 1300 учителей.
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