Николай Долуда подал в отставку с поста атамана Всероссийского казачьего общества

Николай Долуда заявил, что уходит с поста атамана Всероссийского казачьего войска. Его отставку примет президент РФ Владимир Путин в течение 2-3 недель.

По словам председателя Всероссийского общественного совета по делам казачества Василия Неретина, причиной отставки стало желание Долуды сконцентрироваться на депутатской деятельности.

«Николай Долуда озвучил главной причиной своей отставки с одной стороны необходимость срочного принятия и проработки Федерального Закона о казачестве, с другой стороны сказал, что его депутатские обязанности и текущая работа в ВсКО не оставляет времени и сил на это стратегически важное направление», — сказал Неретин.

11 октября Долуда рассказал «Парламентской газете», что в России хотят создать казачий мобилизационный резерв, действующий и в мирное время. Это позволит Минобороны привлекать к выполнению задач уже подготовленных казаков.

«В законе «О воинской обязанности и военной службе» есть положения о формировании мобилизационного людского резерва. Но он касается всех жителей страны, а в нашем законопроекте — непосредственно привязка к казакам, которые состоят в казачьих обществах. И там все расписано: и ответственность атаманов, и порядок вхождения в состав людского мобилизационного резерва, и заключение контрактов на вхождение в мобрезерв, и то, что это происходит на добровольных началах, а не принудительно», — пояснил Долуда.

Численность резерва определит Минобороны, добавил атаман. Он может достигать 60 тыс. человек. Это примерно 40% от состоящих во Всероссийском казачьем обществе 146 тыс. участников, годных для службы.

Как писали Юга.ру, в октябре 2022 года Николай Долуда говорил, что в зоне СВО погибли 129 казаков. В конце того же месяца он сообщил, что добровольцами на спецоперацию отправились 10 тыс. казаков, еще более 3 тыс. присоединились в рамках мобилизации.