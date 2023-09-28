Семен Бойков получил российское гражданство, которое ждал с начала преследования австралийской полицией за драку на проукраинском митинге

27 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 41 уроженцу 20 стран. Среди них гражданство РФ получил родившийся в Австралии 33-летний Семен Бойков, потомок забайкальских казаков. Бойков — главная звезда австралийского казачества. СМИ называли его «атаманом Австралийского Посольского отдела Забайкальского казачьего войска» и рассказывали о пророссийских акциях австралийских казаков.



В 2018 году Юга.ру поговорили с Бойковым о том, как казаки оказались в Австралии и почему они не входят ни в какое российское казачье войско. Также Бойков объяснил, почему его обвиняли в крушении Boeing 777 в Донецкой области, и рассказал о борьбе с антироссийской пропагандой на Западе. Последние годы Бойков ведет соцсети об австралийской политике под ником Aussie Cossack (англ. — австралийский казак). К марту 2023 года на его ютуб-канале было 163 тыс. подписчиков и 36 млн просмотров, но весной его удалили. Сейчас на его телеграм подписано 70 тыс. пользователей.

Бойков протестовал против вакцинации от коронавируса, а после начала спецоперации в Украине собирал пророссийские акции. С декабря 2022 года Бойков живет в сиднейском генконсульстве РФ, где он укрылся после драки с пожилым участником митинга в поддержку Украины у ратуши города. Бойков продолжил вести блог из российского консульства и давать комментарии журналистам. В июньском интервью он возмущался тем, что после начала СВО «вся русская диаспора, включая казаков, показала себя очень плохо». «До СВО в казаках числились миллионы, а на фронте оказалось 20 тысяч из миллиона заявленных. Очень много трусости, много боятся. Когда Россия была на коне, они все приходили на банкеты, на приемы, на праздники, все это было легко и модно, а сейчас, конечно…», — рассуждал австралийский казак.

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