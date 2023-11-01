Власти Адыгеи направили больше 700 млн рублей на развитие культуры в республике

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о мерах по сохранению и популяризации культуры в республике

Как отметил Мурат Кумпилов, в 2023 году власти направили больше 700 млн рублей: на развитие инфраструктуры отрасли;

повышение квалификации работников культуры;

обновление оборудования сельских домов культуры, концертных залов, библиотек и школ искусств. Средства выделили в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Все работы идут по графику.

Среди профинансированных проектов: реновация концертного зала «Нальмэс»;

строительство Центра культурного развития и реконструкция Детской школы искусств №6 в Майкопе;

возводение ДК в ауле Гатлукай;

на финальной стадии — капремонты ДК в хуторе Саратовском, аулах Кабехабль и Хачемзий.

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«Работаем и по другим направлениям: закупили новое современное оборудование для шести музеев, включая Национальный музей республики и пять муниципальных музеев; переоснастили по модельному стандарту библиотеку в ауле Ходзь; поддерживаем творческие проекты, направленные на популяризацию русского и адыгского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, изобразительного искусства», — рассказал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что вопросы развития культуры требуют системности и регулярности, поэтому в республике продолжают искать новые резервы для модернизации отрасли.