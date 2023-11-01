Власти Адыгеи направили больше 700 млн рублей на развитие культуры в республике
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о мерах по сохранению и популяризации культуры в республике
Как отметил Мурат Кумпилов, в 2023 году власти направили больше 700 млн рублей:
- на развитие инфраструктуры отрасли;
- повышение квалификации работников культуры;
- обновление оборудования сельских домов культуры, концертных залов, библиотек и школ искусств.
Средства выделили в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Все работы идут по графику.
Среди профинансированных проектов:
- реновация концертного зала «Нальмэс»;
- строительство Центра культурного развития и реконструкция Детской школы искусств №6 в Майкопе;
- возводение ДК в ауле Гатлукай;
- на финальной стадии — капремонты ДК в хуторе Саратовском, аулах Кабехабль и Хачемзий.
«Работаем и по другим направлениям: закупили новое современное оборудование для шести музеев, включая Национальный музей республики и пять муниципальных музеев; переоснастили по модельному стандарту библиотеку в ауле Ходзь; поддерживаем творческие проекты, направленные на популяризацию русского и адыгского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, изобразительного искусства», — рассказал глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что вопросы развития культуры требуют системности и регулярности, поэтому в республике продолжают искать новые резервы для модернизации отрасли.
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