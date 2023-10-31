На юге РФ третий день сбоит Telegram. Что случилось?

Пользователи из Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Сочи третий день открывают Telegram только с VPN

Предыстория. С вечера 29 октября жители РФ сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram. Проблемы зафиксировали сайты Сбой.рф и Downradar. Днем 30 октября первый ресурс заметил всплеск жалоб с нуля до 14 тысяч.

После обеда 30 октября Сбой.рф получил рекордное количество жалоб — 24 тысячи. После пиковой отметки сообщения о сбоях стали сокращаться и к утру 31 октября достигли уровня 1,5 тыс.

Однако многие пользователи соцсетей и собеседники редакции Юга.ру по-прежнему сообщают, что мессенджер работает частично и только через VPN.