На юге РФ третий день сбоит Telegram. Что случилось?

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Скриншот сайта downradar.ru
    © Скриншот сайта downradar.ru

Пользователи из Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Сочи третий день открывают Telegram только с VPN

Предыстория. С вечера 29 октября жители РФ сообщают о масштабных сбоях в работе Telegram. Проблемы зафиксировали сайты Сбой.рф и Downradar. Днем 30 октября первый ресурс заметил всплеск жалоб с нуля до 14 тысяч.

После обеда 30 октября Сбой.рф получил рекордное количество жалоб — 24 тысячи. После пиковой отметки сообщения о сбоях стали сокращаться и к утру 31 октября достигли уровня 1,5 тыс.

Однако многие пользователи соцсетей и собеседники редакции Юга.ру по-прежнему сообщают, что мессенджер работает частично и только через VPN.

В России говорят о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:

Большинство пользователей жалуются на мобильное приложение — в нем долго отправляются сообщения и не открываются полученные медиафайлы. В разы больше времени, чем обычно, занимает обновление чатов и каналов. При этом полученные сообщения мгновенно видны в уведомлениях смартфонов, что напоминает функционирование заблокированного Instagram*. Десктоп-версия Telegram у большинства пользователей работает нормально.

Как и вчера, 31 октября «Сбой.ру» получает больше всего сообщений из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%), Ставропольского края (10%), Воронежской области (8%), Москвы (7%), Волгоградской области (7%) и Дагестана (4%)

  • © Скриншот сайта сбой.рф
    © Скриншот сайта сбой.рф

По данным Downradar.ru, на юге России больше всего сбоев произошло у пользователей Краснодара (506), Ростова-на-Дону (330) и Сочи (120).

Наиболее вероятной причиной сбоев люди считают попытки властей ограничить доступ населения к связи из-за массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Напомним, в июне 2020 года Роскомнадзор заявил о прекращении блокировки Telegram. В апреле 2018 года ведомство подало иск о блокировке приложения после требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений. РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, но благодаря встроенным методам обхода блокировки приложение продолжало работать в РФ даже без использования сторонних сервисов.

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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