В России говорят о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года. Узнали мнение эксперта

Роскомнадзор планирует заблокировать в России все VPN-сервисы. Спросили у эксперта, что из этого выйдет

С 1 марта 2024 года Роскомнадзор хочет заблокировать в России все VPN-сервисы во всех магазинах приложений. В том числе — Play Market и AppStore. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По его словам, весной следующего года вступит в силу приказ, согласно которому на территории РФ будут заблокированы все VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные сайты. Шейкин отметил, что это касается и тех сервисов, которые дают доступ к запрещенному инстаграму*. Он считает особо важным ограничить доступ россиян к сервисам компании Meta*.

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Юга.ру спросили у эксперта, возможна ли полная блокировка сервисов VPN. Директор компании по разработке программных продуктов для фильтрации трафика Ideco Дмитрий Хомутов сказал, что в нынешних условиях заблокировать VPN полностью не получится. По его словам, с большей вероятностью магазины GooglePlay и AppStore не будут удалять приложения и ссылки на альтернативы в поисковиках. Хомутов отметил, что единственным доступным методом борьбы сейчас является нахождение доменов и IP-адресов для последующей блокировки на уровне интернет-провайдеров. «Однако это далеко не самый результативный метод, как показала попытка блокировки Telegram. Достаточно просто менять IP-адреса в облаке и добавлять поддомены, а обновленные списки адресов можно передавать через push-уведомления в приложениях магазинов. Решить эту проблему можно лишь полной блокировкой магазинов приложений, что негативно скажется на коммерческой и банковской инфраструктуре», — пояснил Хомутов.

Также он отметил, что блокировка основных VPN-протоколов может нанести гораздо больше ущерба обычным компаниям, которые используют VPN для трансляции корпоративного трафика. Хомутов добавил, что компании уже фиксируют жалобы из-за проблем с VPN-трафиком. По его словам, провайдерам сложно блокировать трафик во вне. Внедряемые модели работают нестабильно и создают проблемы легальному трафику. «Собственно, повторяется происходящее с блокировкой Telegram, когда он прекрасно работал, но борьба с ним задевала множество разрешенных облачных сервисов, сайтов и систем», — сказал разработчик. Наибольший ущерб от блокировки VPN понесет бизнес, считает Хомутов. Особенно это коснется тех структур, которые имеют сотрудников или филиалы в других странах. По словам разработчика, таким компаниям придется использовать сторонние VPN-сервисы и дополнительное оборудование. Хомутов отметил, что в марте 2022 года Россия занимала второе место по скачиванию VPN-сервисов. По данным «Яндекс Вордстат», пользователи ежемесячно оставляют около 2 млн запросов в попытке найти информацию о VPN. Ранее Юга.ру писали, что в России начали тестировать платформу для запуска приложений на Android и IOS.