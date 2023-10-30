Telegram сбоит в РФ. Больше всего жалоб из Краснодарского края

37% российских пользователей Telegram, сообщивших о сбоях, находятся в Краснодарском крае

С 29 по 30 октября, судя по графику на сайте «Сбой.рф», число жалоб на работу мессенджера резко выросло с нуля до 12-14 тысяч. Сбои в Telegram также зафиксировали порталы Downradar , Downdetector .

В России говорят о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:

На проблемы в работе сервиса за последние сутки жаловались пользователи из Ростовской области (16%), Ставропольского края (10%), Москвы (7%) и других регионов России.

В соцсетях люди называют среди возможных причин недавнее обновление приложения и массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.