Telegram сбоит в РФ. Больше всего жалоб из Краснодарского края
37% российских пользователей Telegram, сообщивших о сбоях, находятся в Краснодарском крае
С 29 по 30 октября, судя по графику на сайте «Сбой.рф», число жалоб на работу мессенджера резко выросло с нуля до 12-14 тысяч. Сбои в Telegram также зафиксировали порталы Downradar, Downdetector.
В России говорят о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:
На проблемы в работе сервиса за последние сутки жаловались пользователи из Ростовской области (16%), Ставропольского края (10%), Москвы (7%) и других регионов России.
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Ранее Юга.ру писали, что в соцсетях предупредили о новом методе интернет-мошенничества с участием ребенка. Полиция Краснодара назвала распространяемое объявление фейком.