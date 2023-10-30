Telegram сбоит в РФ. Больше всего жалоб из Краснодарского края

Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Скриншот сайта сбой.рф
    © Скриншот сайта сбой.рф

37% российских пользователей Telegram, сообщивших о сбоях, находятся в Краснодарском крае

С 29 по 30 октября, судя по графику на сайте «Сбой.рф», число жалоб на работу мессенджера резко выросло с нуля до 12-14 тысяч. Сбои в Telegram также зафиксировали порталы Downradar, Downdetector.

В России говорят о блокировке VPN-сервисов весной 2024 года:

На проблемы в работе сервиса за последние сутки жаловались пользователи из Ростовской области (16%), Ставропольского края (10%), Москвы (7%) и других регионов России. 

В соцсетях люди называют среди возможных причин недавнее обновление приложения и массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Напомним, в конце июня в Сочи на пляже Рапан «похоронили» Тиндер. Приложение ушло с отечественного рынка.

Ранее Юга.ру писали, что в соцсетях предупредили о новом методе интернет-мошенничества с участием ребенка. Полиция Краснодара назвала распространяемое объявление фейком.

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