В Сочи и Анапе в октябре отдыхают почти 190 тыс. туристов

Отели Сочи и Анапы в середине октября заполнены больше, чем на 60%

Бархатный сезон в Краснодарском крае закончился, но туристы не спешат домой. По данным администрации Сочи, заполняемость отелей на курорте по состоянию на 15 октября составляет 76,8%. Единовременно в городе отдыхают около 157 тыс. человек. В Анапе заполняемость отелей составляет 63%, узнали Юга.ру в пресс-службе администрации города. Там добавили, что в городе находятся примерно 31 тыс. туристов.

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