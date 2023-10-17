В Сочи и Анапе в октябре отдыхают почти 190 тыс. туристов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отели Сочи и Анапы в середине октября заполнены больше, чем на 60%

Бархатный сезон в Краснодарском крае закончился, но туристы не спешат домой. По данным администрации Сочи, заполняемость отелей на курорте по состоянию на 15 октября составляет 76,8%. Единовременно в городе отдыхают около 157 тыс. человек.

В Анапе заполняемость отелей составляет 63%, узнали Юга.ру в пресс-службе администрации города. Там добавили, что в городе находятся примерно 31 тыс. туристов.

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Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году увеличился турпоток в Кабардино-Балкарию. Летом республика приняла на 25% больше отдыхающих, чем за аналогичный период в 2022 году. 

А самыми популярными курортами России в зимнее время назвали города Минеральных Вод. По данным туроператора «Алеан», отдых в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках выбрали 47% туристов. 

Почему стоит съездить в Кисловодск и что там посмотреть, Юга.ру рассказали в материале.

Анапа Курорты и туризм отдых Отели Сочи

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