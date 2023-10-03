Города Минеральных Вод назвали самыми популярными курортами России в зимнее время

Национальный туроператор сообщил, что почти половина зимних бронирований в России приходится на города Минеральных Вод

Национальный туроператор «Алеан» сообщил, что 47% российских туристов выбрали Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки для отдыха в холодное время. Города Кавказских Минеральных Вод стали самым популярным направлением зимы 2023 года. Такие данные со ссылкой на туроператора приводит РИА Новости. Горнолыжные и оздоровительные курорты Краснодарского края, по данным «Алеан», выбрали четверть туристов. Там отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года, отели Анапы забронируют на 35% чаще, Сочи — на 17%, а Геленджика — на 72%.

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Интересно, что 5% клиентов национального туроператора выбрали курорты Беларуси. Всего 3% туристов выбрали комплексы для отдыха Подмосковья, в пятерку популярных направлений также вошли термальные курорты Тюменской области, их выбрали 2% клиентов. Остальные 18% россиян сделали выбор в пользу других регионов страны. Туроператор отметил, что спрос на горнолыжные курорты в 2023 году вырос. Так, бронирований в отелях Красной Поляны стало на 47% больше, а интерес к Шерегешу вырос в 2,2 раза. В 2,5 раза больше туристов в этом году выбрали Домбай. Спрос на экскурсии зимой 2023 года тоже вырос, в лидерах Санкт-Петербург и Карелия, туда поедут 18% и 17% туристов соответственно. В лидерах среди экскурсионных туров также Калининград, Великий Устюг и Байкал.