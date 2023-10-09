В Краснодарском крае завершился бархатный сезон

В Краснодарском крае бархатный сезон подошел к концу. Море остыло до 15 °C, а в курортных городах закрывают пляжи

В Краснодарском крае в начале октября сильно ухудшилась погода. В Отрадненском районе 9 октября уже выпал первый снег, а в Сочи прогнозируют смерчи над морем. Также в регионе 9 и 10 октября ожидаются заморозки.

По данным ЦГМС Кубани, температура морской воды 9 октября на 9 часов:

Ейск 15 °C;

Приморско-Ахтарск 15 °C;

Темрюк 17 °C;

Анапа 19 °C;

Новороссийск 22 °C;

Туапсе 22 °C;

Геленджик 21 °C;

Сочи 21 °C.

Температура воздуха в курортных городах также начнет опускаться. Согласно данным «Яндекс Погоды», в Геленджике, Анапе, Сочи и Новороссийске на неделе будет от 15 °C до 20 °C. Возможны дожди.

В мэрии Сочи рассказали Юга.ру, что из-за штормового предупреждения закрыты пляжи. В Анапе сообщили, что официально о закрытии пляжей не говорится из-за прекращения купального сезона. При этом ранее считалось, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится хотя бы до 10 октября.



В компании «Водоход-Экспресс» нам рассказали, что с 9 октября прекращено морское сообщение по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи. Как пояснил перевозчик, последним днем работы «Кометы» было 8 октября, но из-за шторма рейсы отменили.



Как сообщили «Ъ-Кубань», в 2023 году количество пассажиров на теплоходе «Комета» и скоростном катамаране «Грифон», курсирующих между курортными городами края, увеличилось на 22%. Всего за сезон морские транспортные средства перевезли более 53 тыс. пассажиров.

Всего «Комета» и «Грифон» выполнили 425 радиальных рейсов и 212 круговых. В 2022 году они совершили 358 рейсов (179 кругорейсов) и перевезли около 43,3 тыс. отдыхающих.



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