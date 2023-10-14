На Крымском мосту завершили ремонт поврежденного взрывом участка дороги

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Строители завершили ремонт автомобильной дороги на Крымском мосту

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 14 октября сообщил о завершении ремонта на автомобильной дороге Крымского моста. Напомним, 17 июля там произошел взрыв, два человека погибли.

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Работы по восстановлению дороги длились почти три месяца. 14 сентября запустили автомобильное движение по левой стороне. Второй этап ремонта планировали завершить к 1 ноября, но удалось закончить на 18 дней раньше.

«Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — написал Хуснуллин.

Напомним, в Национальной антитеррористической комиссии заявили, что 17 июля Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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На Крымском мосту завершили ремонт поврежденного взрывом участка дороги
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