На Крымском мосту завершили ремонт поврежденного взрывом участка дороги
Строители завершили ремонт автомобильной дороги на Крымском мосту
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 14 октября сообщил о завершении ремонта на автомобильной дороге Крымского моста. Напомним, 17 июля там произошел взрыв, два человека погибли.
Работы по восстановлению дороги длились почти три месяца. 14 сентября запустили автомобильное движение по левой стороне. Второй этап ремонта планировали завершить к 1 ноября, но удалось закончить на 18 дней раньше.
«Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — написал Хуснуллин.
Напомним, в Национальной антитеррористической комиссии заявили, что 17 июля Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело о теракте.