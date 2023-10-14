На Крымском мосту завершили ремонт поврежденного взрывом участка дороги

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 14 октября сообщил о завершении ремонта на автомобильной дороге Крымского моста. Напомним, 17 июля там произошел взрыв, два человека погибли.

Работы по восстановлению дороги длились почти три месяца. 14 сентября запустили автомобильное движение по левой стороне. Второй этап ремонта планировали завершить к 1 ноября, но удалось закончить на 18 дней раньше.