Для автомобилистов открыли левую часть Крымского моста

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Крымском мосту 14 сентября запустили автомобильное движение по левой стороне

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что 14 сентября для автомобильного движения открыли левую часть Крымского моста. Работы завершили на день раньше, изначально открытие планировали 15 сентября.

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — сказал Хуснуллин. 

Теперь рабочие приступят к замене второго пролетного строения. Открыть движение полностью планируют 1 ноября.

Пробки с моря:

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, которые ехали на отдых. Их 14-летнюю дочь госпитализировали, она выжила. 

Позже в Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Дороги Крымский мост

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