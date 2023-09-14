Для автомобилистов открыли левую часть Крымского моста

На Крымском мосту 14 сентября запустили автомобильное движение по левой стороне

Теперь рабочие приступят к замене второго пролетного строения. Открыть движение полностью планируют 1 ноября.

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — сказал Хуснуллин.

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил , что 14 сентября для автомобильного движения открыли левую часть Крымского моста. Работы завершили на день раньше, изначально открытие планировали 15 сентября.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, которые ехали на отдых. Их 14-летнюю дочь госпитализировали, она выжила.

Позже в Национальной антитеррористической комиссии РФ заявили, что Крымский мост атаковали двумя надводными беспилотниками. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).